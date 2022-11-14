«Надеюсь, тысяч 150 в онлайне посмотрят. Уверен – будет круто». Карен Адамян о четвертьфинале МФЛ 2Drots – «Амкал»

Карен Адамян рассказал об ожиданиях от матча 1/4 финала Winline Медиалиги 2Drots – «Амкал»

– Ты будешь комментировать 1/4 финала 2Drots – «Амкал» вместе с Романом Нагучевым. Какие прогнозы на эту игру?

– Блин, как бы сказать? Самое тяжело, что – защитить трофей, верно? И вот 2Drots сейчас борется с этим испытанием. Это сложная хрень, с которой до этого они еще не сталкивались.

У «Амкала» титул есть же, МКС они брали, Но «Амкал», видишь, в каком сложном положении по составу находится. Попытка с новым тренером сделать шаг вперед, а получился шаг назад. И сейчас Вася Маврин. Как будто идеальная история, чтобы Марин стал тренером. Красивая была бы история, конечно для «Амкала» с Мавриным-тренером добраться до финала. Но мне что-то кажется, что прямо сейчас, как будто 2D готовы лучше.

Но я точно скажу, что я в предвкушении. Реально в предвкушении. Не знаю уж там, нового рекорда [по количеству зрителей], кто знает. Ну честно говоря, к сожалению, я не думаю, что будет новый рекорд. Потому что, когда было 250 тысяч в онлайне, там же был невероятный прогрев: первый сезон МФЛ, который взорвал, Кубок России с первыми матчами медиафутбольных команд и как вишенка в завершении этой недели – матч 2Drots против «Амкала».

Но я надеюсь, что тысяч 150, например в онлайне будет. Так что уверен, будет круто, – сказал Адамян в корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.