Реклама
0

Новая битва испанского и немецкого грандов – в аналитике Olimpbet

Главное событие среды в футбольной Лиге чемпионов пройдет в Барселоне. Там одноименный клуб примет мюнхенскую «Баварию». Тем временем в гости к «Лейпцигу» отправился единоличный лидер АПЛ – «Ливерпуль».

«Барселона» (Испания) – «Бавария» (Германия). 24 октября, 00:00 (время Астаны)

Второй день подряд главный еврокубок дарит болельщикам грандиозное футбольное противостояние великих клубов из Испании и Германии. Вслед за «Реалом» и дортмундской «Боруссией» отношения выяснят «Барселона» с «Баварией».

Дополнительной интриги этому и без того знаковому сражению придает то обстоятельство, что «сине-гранатовых» сейчас тренирует немецкий тренер Ханс-Дитер Флик. Напомним, под его руководством «красная машина» совсем недавно взяла Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

Правда, в этом споре эксперты Olimpbet не видят явного фаворита, хотя и здесь они отдают некоторое предпочтение представителю Примеры.

Вот только каталонцам лучше не смотреть на статистику последних очных встреч с мюнхенцами. Самый титулованный клуб Бундеслиги выиграл у «блауграны» шесть предыдущих матчей подряд, причем четырежды – с крупным счетом. А поражение «Барсы» в четвертьфинале ЛЧ сезона-2019/20 со счетом 2:8 стало вообще самым позорным в истории «сине-гранатовых» за все время их выступления на международной арене.

Но сейчас расклад сил действительно изменился. Точнее будет сказать, подравнялся. Обе команды лидируют в своих национальных первенствах, а в минувших турах синхронно одержали победы с перевесом в четыре гола над статусными противниками. «Барселона» разгромила «Севилью» 5:1, «Бавария» – «Штутгарт» 4:0.

И даже в сводной таблице общего этапа Лиги чемпионов ближайшие соперники располагаются на соседних строчках с одинаковой разницей забитых и пропущенных мячей (+6).

Однако это явно не те места, на которые рассчитывали футболисты и болельщики этих клубов. Испанский и немецкий гранды уже успели потерпеть по поражению, и еще одна потеря очков точно не входит в планы ни «Барсы», ни «Баварии».

Пожалуй, главный козырь каталонцев – свое поле, хотя матч и состоится не на родном для «блауграны» стадионе «Камп Ноу», который по-прежнему находится на реконструкции.

В общем, игра эта, как принято говорить, на три результата, ни один из которых неожиданностью не станет. А вот в чем практически уверены аналитики Olimpbet, так это в том, что матч этот порадует зрителей результативностью и станет «верховым».

«РБ Лейпциг» (Германия) – «Ливерпуль» (Англия). 24 октября, 00:00

Параллельно с битвой между «Барселоной» и «Баварией» будет проходить еще одно интереснейшее сражение, «Лейпцига» с «Ливерпулем» – встреча солидера первенства Германии с клубом, единолично возглавляющим таблицу АПЛ.

Правда, в Лиге чемпионов эти соперники выступают пока кардинально разным образом. «Быки» в двух стартовых матчах не набрали ни одного очка, тогда как «скаузеры» оба раза выиграли и входят в группу лидеров.

Эксперты Olimpbet полагают, что у англичан есть все шансы на то, чтобы продлить свою успешную серию. И это несмотря на то, что им предстоит сыграть на выезде.

Родные стены, пожалуй, единственный весомый козырь в рукаве «Лейпцига». Если взглянуть на статистику взаимоотношений, то она для немецкого коллектива просто ужасающая: три поражения в трех проведенных матчах против «Ливерпуля» с общим счетом 0:9.

Потери в составах обеих команд сопоставимые: дисквалифицированных нет, а из-за травм выбыли по одному системообразующему футболисту. У «быков» это защитник сборной Германии Давид Раум, у «красных» – основной вратарь Алисон Бекер.

В отсутствие бразильского голкипера аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что отличиться забитыми мячами в предстоящей встрече удастся обеим командам. Но гости смогут забить больше.

Источник: Olimpbet Arena  

Опубликовано: Александр Алферьев
Рекомендуем
Читайте новости спорта Казахстана в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год
226 апреля, 20:55
Шавкат Рахмонов о дебюте Алмахана в UFC: «Показал казахский характер, сильный пацан»
4 марта, 17:33
Морозов о поражении Алмахана в бою с Нурмагомедовым: «Теперь Бекзату нужно сделать выводы»
14 марта, 14:16
Махмуд Сабырхан о победе в отборе на Олимпиаду: «Соперник оказался непростым»
4 марта, 14:07
Жумагулов о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Уровни у соперников были разные»
4 марта, 13:33
Гаджиев: «Алмахан прыгнул выше головы, навязав Умару Нурмагомедову бой»
4 марта, 09:53
Исмагулов о бое с Вартаняном: «Я должен обуздать свой страх»
3 марта, 13:25
Жумагулов о бое Максум – Джонсон: «Угловые в команде Азата несли полный бред»
3 марта, 09:51
Алджамейн Стерлинг о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Умар хорошенько его поджарил»
3 марта, 09:37
Умар Нурмагомедов: «Думал, что финиширую этого парня, но он слишком силен»
3 марта, 09:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Барыс» закроет выезд победной серией? Расклады от Olimpbet
сегодня, 10:34Реклама
«Ордабасы» сыграет с «Женисом». Команде нужна ваша поддержка на стадионе!
вчера, 16:00Реклама
Камера! Мотор! Легенда в кадре!
вчера, 11:07Реклама
«Барыс» одержит первую победу после революции в составе?
21 октября, 11:07Реклама
Чем завершится красно-синее сражение в АПЛ? Битва «Ливерпуля» с «Челси» – в аналитике Olimpbet
20 октября, 12:03Реклама
Аналитика Olimpbet: «Юве» и «Лацио» сразятся за лидерство, а «Бавария» попытается укрепить позиции
19 октября, 12:58Реклама
Аналитика букмекера на бой Рафиков – Хейбати
19 октября, 06:55Реклама
Прямая трансляция UFC 308 в Алматы: где смотреть
17 октября, 13:42Реклама
Первое армейское дерби и битва за лидерство: расклады от Olimpbet
17 октября, 12:38Реклама
Продлит ли «Барыс» победную серию?
16 октября, 12:07Реклама