Новая битва испанского и немецкого грандов – в аналитике Olimpbet

Главное событие среды в футбольной Лиге чемпионов пройдет в Барселоне. Там одноименный клуб примет мюнхенскую «Баварию». Тем временем в гости к «Лейпцигу» отправился единоличный лидер АПЛ – «Ливерпуль».

«Барселона» (Испания) – «Бавария» (Германия). 24 октября, 00:00 (время Астаны)

Второй день подряд главный еврокубок дарит болельщикам грандиозное футбольное противостояние великих клубов из Испании и Германии. Вслед за «Реалом» и дортмундской «Боруссией» отношения выяснят «Барселона» с «Баварией».

Дополнительной интриги этому и без того знаковому сражению придает то обстоятельство, что «сине-гранатовых» сейчас тренирует немецкий тренер Ханс-Дитер Флик. Напомним, под его руководством «красная машина» совсем недавно взяла Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

Правда, в этом споре эксперты Olimpbet не видят явного фаворита, хотя и здесь они отдают некоторое предпочтение представителю Примеры.

Вот только каталонцам лучше не смотреть на статистику последних очных встреч с мюнхенцами. Самый титулованный клуб Бундеслиги выиграл у «блауграны» шесть предыдущих матчей подряд, причем четырежды – с крупным счетом. А поражение «Барсы» в четвертьфинале ЛЧ сезона-2019/20 со счетом 2:8 стало вообще самым позорным в истории «сине-гранатовых» за все время их выступления на международной арене.

Но сейчас расклад сил действительно изменился. Точнее будет сказать, подравнялся. Обе команды лидируют в своих национальных первенствах, а в минувших турах синхронно одержали победы с перевесом в четыре гола над статусными противниками. «Барселона» разгромила «Севилью» 5:1, «Бавария» – «Штутгарт» 4:0.

И даже в сводной таблице общего этапа Лиги чемпионов ближайшие соперники располагаются на соседних строчках с одинаковой разницей забитых и пропущенных мячей (+6).

Однако это явно не те места, на которые рассчитывали футболисты и болельщики этих клубов. Испанский и немецкий гранды уже успели потерпеть по поражению, и еще одна потеря очков точно не входит в планы ни «Барсы», ни «Баварии».

Пожалуй, главный козырь каталонцев – свое поле, хотя матч и состоится не на родном для «блауграны» стадионе «Камп Ноу», который по-прежнему находится на реконструкции.

В общем, игра эта, как принято говорить, на три результата, ни один из которых неожиданностью не станет. А вот в чем практически уверены аналитики Olimpbet , так это в том, что матч этот порадует зрителей результативностью и станет «верховым».

«РБ Лейпциг» (Германия) – «Ливерпуль» (Англия). 24 октября, 00:00

Параллельно с битвой между «Барселоной» и «Баварией» будет проходить еще одно интереснейшее сражение, «Лейпцига» с «Ливерпулем» – встреча солидера первенства Германии с клубом, единолично возглавляющим таблицу АПЛ.

Правда, в Лиге чемпионов эти соперники выступают пока кардинально разным образом. «Быки» в двух стартовых матчах не набрали ни одного очка, тогда как «скаузеры» оба раза выиграли и входят в группу лидеров.

Эксперты Olimpbet полагают, что у англичан есть все шансы на то, чтобы продлить свою успешную серию. И это несмотря на то, что им предстоит сыграть на выезде.

Родные стены, пожалуй, единственный весомый козырь в рукаве «Лейпцига». Если взглянуть на статистику взаимоотношений, то она для немецкого коллектива просто ужасающая: три поражения в трех проведенных матчах против «Ливерпуля» с общим счетом 0:9.

Потери в составах обеих команд сопоставимые: дисквалифицированных нет, а из-за травм выбыли по одному системообразующему футболисту. У «быков» это защитник сборной Германии Давид Раум, у «красных» – основной вратарь Алисон Бекер.

В отсутствие бразильского голкипера аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что отличиться забитыми мячами в предстоящей встрече удастся обеим командам. Но гости смогут забить больше.

Источник: Olimpbet Arena