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Камера! Мотор! Легенда в кадре!

Новый амбассадор 1xBet в Казахстане, легендарный Роберто Карлос принял участие в съемке для БК и это было нечто особенное. Его энергия, харизма и непревзойденная футбольная техника покоряют не только на поле, но и перед камерой – бразилец был на высоте во всем!

Съемки проходили в солнечном Мадриде, где съемочная команда постаралась уловить каждую деталь, с радостью делимся эксклюзивными закадровыми фото и видео, чтобы вы первыми увидели процесс создания этой промо кампании.

Комментарий команды 1xBet:“Мы на финишной прямой и уже совсем скоро покажем, что у нас вышло, так что готовься к незабываемым моментам и эмоциям с 1xBet и Роберто Карлосом. А пока – смотри эксклюзивные making of фото и видео, чтобы заглянуть за кулисы и ощутить магию процесса!”

Впереди еще больше ярких новостей, не пропустите контент с одним из самых известных футболистов мира!

Опубликовано: Александр Алферьев
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