«Никакой неприязни нет. Я буду бить коммерсанта». Фаниль – о бое с Хейбати

Фаниль Рафиков в преддверии боя с Мохаммадом Хейбати не стал заниматься треш-током. Он доходчиво объяснил, почему подход «Перса» не поможет тому в победе.

В интервью ресурсу Olimpbet Arena Фаниль Рафиков сказал, что MMA для него – больше, чем спорт. Это философия. В то время как его соперник Хейбати видит в боях лишь способ заработка.

– Никакой неприязни к нему у меня нет. Просто у нас разное отношение к делу. Для него MMA – это коммерция, для меня – философия жизни. Поэтому я буду бить коммерсанта, – сообщил Рафиков.

Также в интервью боец рассказал о подготовке к бою. Она состояла из трех этапов. Сначала физподготовка проходила в Алматы, затем в Северной Осетии. А сейчас, вновь в Казахстане, боец подходит к своей пиковой форме.

Полное интервью Фаниля Рафикова читайте на Olimpbet Arena .

Узнать, кто окажется сильней в одном из главных ММА-противостояний осени, можно в ближайшую субботу. Турнир Naiza 68 пройдет 19 октября, в 18:00, на «Караганда Арена». Билеты – от 1000 тенге .