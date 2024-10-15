Символ традиций, силы и побед

В Алматы прошел финал самого масштабного чемпионата страны по национальным скачкам – байге.

На алматинском ипподроме состоялся финал чемпионата Республики Казахстан по байге-Olimpbet.

Забеги прошли в шести дисциплинах, включая кунан байге, топ байге и аламан байге. А также в категориях жорга жарыс, кунан байге для лошадей, рожденных в Казахстане, и улы аламан.

Призовой фонд турнира составил 108 650 000 тенге.

В 2024 году Федерация байге увеличила количество региональных этапов до девяти. Общий призовой фонд в текущем сезоне составил более 350 млн тенге. Это помогло повысить интерес к заездам со стороны коневладельцев, зрителей и способствовало популяризации национального вида спорта.

Первые места заняли:

– кунан байге: Ансар Арыстанбек на лошади Музбалак (Алматинская область);

– топ байге: Арнат Муратхан на лошади Зымыран (Астана);

– аламан байге: Арнат Муратхан на лошади Желкара (Жамбылская область).

Победители получили заслуженные призы, а зрители зарядились атмосферой традиционных скачек и выступлениями популярных артистов.

Мероприятие было организовано Федерацией байге РК при поддержке акимата г. Алматы и Ассоциации национальных видов спорта Казахстана.

Генеральный спонсор чемпионата – БК Olimpbet, обладатель премии «Инвестор №1 в спорт Казахстана» на церемонии «Выбор года».