Символ традиций, силы и побед
В Алматы прошел финал самого масштабного чемпионата страны по национальным скачкам – байге.
На алматинском ипподроме состоялся финал чемпионата Республики Казахстан по байге-Olimpbet.
Забеги прошли в шести дисциплинах, включая кунан байге, топ байге и аламан байге. А также в категориях жорга жарыс, кунан байге для лошадей, рожденных в Казахстане, и улы аламан.
Призовой фонд турнира составил 108 650 000 тенге.
В 2024 году Федерация байге увеличила количество региональных этапов до девяти. Общий призовой фонд в текущем сезоне составил более 350 млн тенге. Это помогло повысить интерес к заездам со стороны коневладельцев, зрителей и способствовало популяризации национального вида спорта.
Первые места заняли:
– кунан байге: Ансар Арыстанбек на лошади Музбалак (Алматинская область);
– топ байге: Арнат Муратхан на лошади Зымыран (Астана);
– аламан байге: Арнат Муратхан на лошади Желкара (Жамбылская область).
Победители получили заслуженные призы, а зрители зарядились атмосферой традиционных скачек и выступлениями популярных артистов.
Мероприятие было организовано Федерацией байге РК при поддержке акимата г. Алматы и Ассоциации национальных видов спорта Казахстана.
Генеральный спонсор чемпионата – БК Olimpbet, обладатель премии «Инвестор №1 в спорт Казахстана» на церемонии «Выбор года».
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