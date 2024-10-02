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«Астон Вилла» – «Бавария» во втором туре ЛЧ! В 1982-м такой матч был в финале

Первый игровой день второго тура основного этапа Лиги чемпионов порадовал обилием голов. Были и 5:0 от «Барселоны», и 4:0 от «Ман Сити», и даже страшные 7:1 от дортмундской «Боруссии». Сегодня же смотрим противостояние «Астон Виллы» и «Баварии».

Эти команды встречались между собой один раз за всю историю. Это был аж финал ЛЧ. Тогда она называлась Кубком европейских чемпионов. 1982 год, Роттердам, победный гол Питера Уита и единственный в истории бирмингемцев трофей КЧ.

«Астон Вилла» из начала восьмидесятых – сильная команда, которая удивляла болельщиков не только в Англии, но и на европейской арене. Сегодняшняя «Вилла» – несколько похожа на команду тех времён. Во многом благодаря Унаи Эмери, который принял клуб, борющийся за выживание в АПЛ, а в итоге сделал из него участника ЛЧ и неудобного соперника для любого клуба.

В этом сезоне команда Эмери проиграла лишь раз – одному из главных претендентов на титул в Англии – «Арсеналу». В остальных матчах были победы. Красивую выигрышную поступь оборвала обидная ничья с новичком лиги «Ипсвичем». В первом туре ЛЧ команда приезжала в гости к «Янг Бойз», который принял команду с радушием и проиграл 0:3. В той игре у англичан получалось вообще всё. Счёт мог быть крупнее, но голы Уоткинса и Дурана отменили из-за игры рукой.

«Бавария» же, после провального сезона без трофеев при Тухеле, выдала мощный старт в сезоне при Компани, выиграв шесть игр во всех турнирах с разницей мячей 29:5. Винстрик прекратился лишь в минувшие выходные в матче с нашумевшим «Байером» – ничья 1:1. При этом, «Бавария» в матче абсолютно доминировала, а Хаби Алонсо показал свою гибкость и практически образцово поставил игру в обороне, поэтому три очка Мюнхену не светили.

В первом туре ЛЧ «Бавария» просто не оставила живого места на загребском «Динамо» – 9:2. После первого тайма и счёта 3:0, хорватский клуб резко отыграл два мяча, но «Бавария» такую дерзость не оценила, и накидала сопернику ещё 6 голов, начиная с 57-й минуты. Харри Кейн отметился покером в той игре, и сейчас единолично возглавляет гонку бомбардиров турнира. Английский форвард, конечно, знаком с «Астон Виллой». Против этого клуба он играл 13 раз, и набрал 8+2 по системе «гол+пас». Увеличит ли личную статистику против команды из Бирмингема? Посмотрим.

Букмекерская компания Tennisi.kz предлагает коэффициент 4.80 на победу «Астон Виллы», 4.45 – на ничью и 1.69 – на триумф «Баварии».

На эту игру можно рассмотреть вариант «Удары в створ. Тотал «Баварии» больше 6.5», ведь команда наносила минимум 7 ударов в створ ворот в своих последних пяти гостевых встречах. Коэффициент на это в Tennisi.kz – 3.14.

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Опубликовано: Александр Алферьев
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