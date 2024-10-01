Две супербитвы в Лиге чемпионов! Матчи «Байера» с «Миланом» и «Арсенала» с ПСЖ – в аналитике Olimpbet

1 октября начнется второй тур общего этапа главного еврокубка. Из восьми встреч особый интерес вызывают игры в Леверкузене и Лондоне.

«Байер» (Германия) – «Милан» (Италия). 2 октября, 00:00 (время Астаны)

Выступление в Лиге чемпионов эти два клуба в красно-черных цветах начали абсолютно по-разному. «Байер» на выезде разгромил «Фейеноорд» (4:0), а вот «Милан» в родных стенах ничего не смог поделать с «Ливерпулем», уступив лидеру АПЛ со счетом 1:3.

В очном споре этих команд, который состоится в Леверкузене, эксперты Olimpbet отдают серьезное предпочтение «аспириновым».

Безусловная вера аналитиков в чемпиона Германии немного удивляет, учитывая, какую отменную форму набрали «россонери». Коллектив Паулу Фонсеки выиграл в Серии А три матча подряд с общим счетом 9:1. В эту серию вместилась и победа в дерби над действующим чемпионом Италии «Интером».

«Байер» же в пятом туре Бундеслиги выиграть не смог. Правда, ничья 1:1 в противостоянии с «Баварией» в Мюнхене дорогого стоит.

В это трудно поверить, но «Байер» с «Миланом», регулярно выступающие в еврокубках, никогда прежде друг с другом не встречались. И даже ни одного товарищеского матча между собой не провели.

А к первому очному сражению «фармацевты», по мнению Olimpbet , подходят безоговорочными фаворитами.

«Арсенал» (Англия) – ПСЖ (Франция). 2 октября, 00:00

Еще одно интереснейшее противостояние первого игрового дня второго тура: «Арсенал» – ПСЖ. А в их сражении эксперты Olimpbet фаворитами видят «канониров».

Эти соперники спорили друг с другом неоднократно, в том числе и в рамках ЛЧ. Примечательно, что из четырех официальных матчей между клубами три завершились вничью, а один раз победили лондонцы.

«Сен-Жермен» вообще пока еще не знает, что такое обыгрывать «Арсенал», ведь и две товарищеские встречи завершались в пользу «оружейников». Зато парижане успешнее стартовали в этом розыгрыше Лиги чемпионов. В первом туре ПСЖ вырвал победу у «Жироны» (1:0), тогда как «канониры» не сумели сломить сопротивление «Аталанты» (0:0).

К сожалению, к ближайшему матчу в Лондоне главные тренеры обоих клубов не смогут выставить оптимальные составы – и у Микеля Артеты, и у Луиса Энрике немало травмированных. Однако это вряд ли помешает командам продемонстрировать футбол мирового класса.

Иного трудно ожидать в битве одного из лидеров АПЛ и главного претендента на титул в Лиге 1, в которой аналитики Olimpbet считают шансы хозяев на благоприятный исход намного более высокими.