«Трактор» продлил контракт с Юсуповым на 2 года

«Трактор » объявил о продлении соглашения с 20-летним Владиславом Юсуповым на два года. Договор носит двусторонний характер.

Защитник провел 21 матч за челябинский клуб в этом сезоне, набрав 3 (1+2) очка при 10:38 в среднем на льду. В Olimpbet ВХЛ на его счету 41 игра за «Челмет » и 15 (2+13) очков.

«Погнали вместе к новым высотам!» – сказано в сообщении «Трактора».

Защитник «Трактора» Дэй перейдет в «Барыс» (Михаил Зислис)