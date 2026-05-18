«Трактор» продлил контракт с Юсуповым на 2 года

«Трактор» объявил о продлении соглашения с 20-летним Владиславом Юсуповым на два года. Договор носит двусторонний характер.

Защитник провел 21 матч за челябинский клуб в этом сезоне, набрав 3 (1+2) очка при 10:38 в среднем на льду. В Olimpbet ВХЛ на его счету 41 игра за «Челмет» и 15 (2+13) очков.

«Погнали вместе к новым высотам!» – сказано в сообщении «Трактора».

Защитник «Трактора» Дэй перейдет в «Барыс» (Михаил Зислис)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Трактора»
Отлично! молодежь нам нужна.
Материалы по теме
Баландин о Гордоне во главе «Трактора»: «Неправильно делать ставку на иностранного тренера. Он едет в чужую страну, может повториться история с Гру, который подставил команду»
14 мая, 18:51
«Трактор» сделал Рыкову и Юсупову квалификационные предложения. Форвард набрал 15 очков в 56 матчах сезона, защитник – 3 балла в 21 игре
8 мая, 10:12
«Трактор» продлил контракт с Низамеевым на год. 20-летний форвард дебютировал в КХЛ в этом сезоне
29 апреля, 11:30
