  • Мэттьюс провел позитивную встречу с руководством «Торонто», сообщил Фридман: «Он дал понять, что хочет побеждать с командой. Сейчас отношения между сторонами хорошие»
0

По информации инсайдера Эллиотта Фридмана, капитан «Торонто» Остон Мэттьюс встретился с руководством клуба.

Генеральный менеджер Джон Чайка и старший исполнительный советник Матс Сундин обсудили с игроком видение будущего команды. По словам Фридмана, встреча прошла «позитивно».

«Многие люди сказали мне, что сейчас все хорошо. Предстоит принять еще ряд решений, но после первой продолжительной встречи ничего не вызвало тревоги или опасений.

Сейчас отношения между Мэттьюсом и клубом хорошие. Он дал понять, что хочет побеждать в Торонто, и именно с этим будет работать организация.

Думаю, что это был первый раз, когда стороны смогли по-настоящему обсудить свои мысли, видение, план, и то, как они собираются это осуществить», – сказал Фридман.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
logoОстон Мэттьюс
logoДжон Чайка
logoМатс Сундин
Эллиотт Фридман
logoТоронто
logoНХЛ

Конечно первый пик выпросил Мексиканец, теперь и подумает )))
