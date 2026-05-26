Защитник «Монреаля» Хатсон об ошибке в овертайме с «Каролиной»: «Было бы здорово вести 2-1 в серии, но этого не случилось из-за меня»

Хатсон об ошибке в ОТ с «Каролиной»: из-за меня «Монреаль» не ведет 2-1 в серии.

Защитник «Монреаля » Лэйн Хатсон прокомментировал свою ошибку в овертайме третьего матча финала Востока против «Каролины » (2:3 ОТ, 1-2).

Голевая атака «Харрикейнс» началась после неточного паса 22-летнего канадца в средней зоне. Андрей Свечников перехватил передачу, вошел в зону и после нескольких передач забросил победную шайбу.

«Было бы здорово вести 2-1 в серии, но этого не случилось из-за меня», – сказал Хатсон.

Отметим, что «Каролина» перебросала соперника 38:13. «Канадиенс» лишь по разу попали в створ в третьем периоде и овертайме, который закончился на отметке 74:06.

