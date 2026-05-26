  • Георгий Романов о жизни в США: «Калифорния – как будто другая Америка. Дорого, но это цена за погоду и пейзажи»
Бывший вратарь «Сан-Хосе» Георгий Романов поделился мнением о жизни в Америке. Сейчас он выступает за «Спрингфилд» (фарм-клуб «Сент-Луиса»).

– Будем честными: за «Сан-Хосе» вы играли не слишком удачно. С чем это было связано? Были еще не готовы?

– Я бы не сказал, что был не готов. Команда была в перестройке, и не все зависело от меня. Да, где-то можно было сыграть намного лучше, показать более стабильную игру. Но за два сезона мне не удалось выиграть ни разу в десяти матчах.

Конечно, первое время в НХЛ было тяжеловато. Я понял, что график совершенно отличается от АХЛ. Все очень плотно. Но я сделал выводы. Теперь понимаю, как правильно к этому готовиться и восстанавливаться.

– Как вам Спрингфилд после Калифорнии? Явно все подешевле?

– Да, в Калифорнии дорого. Но я считаю, что это цена за погоду и пейзажи. Там очень красиво.

Для меня Калифорния – как будто другая Америка. В Сан-Хосе зимой за два года минимальная температура была 15 градусов. Можно постоянно ходить в шортах. В плане погоды – вообще замечательно. А в Спрингфилде прохладно. Тут и снег, и дожди. Погода так себе, в основном всегда пасмурно, – сказал Романов.

Романов из фарма «Сент-Луиса»: «В Америке столько Спрингфилдов, что даже местные не разбираются. Мой переезд – яркое подтверждение»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
нормальный вывод))
