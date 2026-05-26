0

Кубок Стэнли. «Монреаль» уступил «Каролине» в овертайме 3-го матча финала Востока

В Кубке Стэнли продолжается финал Восточной конференции.

«Монреаль» дома проиграл «Каролине» (2:3 ОТ) в третьем матче финальной серии Восточной конференции.

Кубок Стэнли

Финал Восточной конференции

Счет в серии: 1-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
logoКубок Стэнли
logoКаролина
logoНХЛ
logoМонреаль

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
У Хабов лимит бросков на игру что ли установлен? Как будто один магазин патронов выдают на игру.
Сан-Луи такой : я выиграю этот матч с 12 бросков, нет с 9....
ОтветRoberts
У Хабов лимит бросков на игру что ли установлен? Как будто один магазин патронов выдают на игру. Сан-Луи такой : я выиграю этот матч с 12 бросков, нет с 9....
Зачёт )
ОтветRoberts
У Хабов лимит бросков на игру что ли установлен? Как будто один магазин патронов выдают на игру. Сан-Луи такой : я выиграю этот матч с 12 бросков, нет с 9....
Валдис Пельш вошёл в чат.
С 12 бросками, как у Монреаля , Кубок Стэнли не выигрывают
ОтветОлег Попов
С 12 бросками, как у Монреаля , Кубок Стэнли не выигрывают
Они так уже 2 раунда прошли, даже меньше было, с Тампой 7й матч, вообще 9 бросков
По ощущениям видимо потолок в этом году для Монреаля в этой серии.
Ответутиный пляжик
По ощущениям видимо потолок в этом году для Монреаля в этой серии.
аналогичные ощущения по этой игре, но плей-офф Кубка Стэнли всегда был богат на сюрпризы)
ОтветTim SuiTed
аналогичные ощущения по этой игре, но плей-офф Кубка Стэнли всегда был богат на сюрпризы)
Согласен, всякое бывает, но по двум последним играм прям стойкое ощущение, что у Монреаля реально закончился бензин в баке(
Многие эксперты считаю Каролину фаворитом. Между тем, за последние 7 лет Монреаль играл в финале КС гораздо чаще.
ОтветSovagr
Многие эксперты считаю Каролину фаворитом. Между тем, за последние 7 лет Монреаль играл в финале КС гораздо чаще.
;))) в бесконечное число раз чаще
ОтветSovagr
Многие эксперты считаю Каролину фаворитом. Между тем, за последние 7 лет Монреаль играл в финале КС гораздо чаще.
Почему за 7? Последний раз были в финале 5 лет назад.
Свечников наконец-то зарешал. 3-2 и 2-1 в серии.
Монреаль в овертайме совсем подсел - количество брака в работе с шайбой просто зашкаливало. Голевая атака Кейнс началась как раз после обреза Хатсона. Овертайм Каролина выиграла по делу.
ОтветPhideaux
Свечников наконец-то зарешал. 3-2 и 2-1 в серии. Монреаль в овертайме совсем подсел - количество брака в работе с шайбой просто зашкаливало. Голевая атака Кейнс началась как раз после обреза Хатсона. Овертайм Каролина выиграла по делу.
Хатсон не раз привозит
ОтветPhideaux
Свечников наконец-то зарешал. 3-2 и 2-1 в серии. Монреаль в овертайме совсем подсел - количество брака в работе с шайбой просто зашкаливало. Голевая атака Кейнс началась как раз после обреза Хатсона. Овертайм Каролина выиграла по делу.
Ага, отомстил за свой привоз от Слафковского, когда тот легко его обыграл и содрогнул паутину за спиной Андерсена
За Монреаль! Демидову 1+1.
Летс гоу Хабс
ОтветGarik174
Летс гоу Хабс
12 бросков за матч. Ага, летс гоу
ОтветGarik174
Летс гоу Хабс
На поля для гольфа
Бриндамор был внешне эмоционален, но ничего не менял, у Каролины на всё один ответ движением. Зато Сан-Луи с виду был спокоен, но нервы у него сдали. В третьем периоде перешёл на три тройки и загнал итак уставшую из-за графика команду. Это решение и в перспективе не имело смысла и относительно конкретного матча бесполезно.
Каролина явно нуждается в хорошем дизайнере...
То чёрная форма с двумя какими-то губами эротического склада по диагонали...
Сегодня логотип очень не суразно смотрится - ярко красно-чёрный, плохо разборчивый, какие какие-то чёрные полоски на плечах... Дочка владельца команды наверное по блату нарисовала по просьбе папки, чтобы денег не тратить на хороший дизайн...
ОтветИван Иванов_1117151974
Каролина явно нуждается в хорошем дизайнере... То чёрная форма с двумя какими-то губами эротического склада по диагонали... Сегодня логотип очень не суразно смотрится - ярко красно-чёрный, плохо разборчивый, какие какие-то чёрные полоски на плечах... Дочка владельца команды наверное по блату нарисовала по просьбе папки, чтобы денег не тратить на хороший дизайн...
У них такой владелец, что он сам рисовал. До этого предварительно стырив ручку купленную за свой счет кем-нибудь из работников клуба. У них истории про экономию одна чудеснее другой.
Ответakuna
У них такой владелец, что он сам рисовал. До этого предварительно стырив ручку купленную за свой счет кем-нибудь из работников клуба. У них истории про экономию одна чудеснее другой.
У него кликуха будет "Мистер Крабс")
Закономерно, что голевая ататка началась с обреза Хатсона, который эпизодом ранее был шестым на площадке
Ответperetykov
Закономерно, что голевая ататка началась с обреза Хатсона, который эпизодом ранее был шестым на площадке
а еще чуть ранее на Хатсоне была очевиднейшая подножка) я хз что движет судьями, когда они закрывают глаза на такое
Ответperetykov
Закономерно, что голевая ататка началась с обреза Хатсона, который эпизодом ранее был шестым на площадке
Чистую подножку не дали ранее.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бринд’Амор об Элерсе: «У него особый талант, и в игре с «Монреалем» он проявился в полной мере. Он может выиграть матч для вас, это важный элемент»
24 мая, 09:16
Бринд’Амор о 3:2 с «Монреалем»: «Каролина» сыграла лучше, чем в 1-м матче серии. Все понимали, что от них требуется. Нужно продолжать в том же духе»
24 мая, 06:25
Сен-Луи о 2:3 с «Каролиной» во 2-м матче серии: «Монреаль» сыграл не очень хорошо, но и не ужасно. Мы боролись. Грань между победой и поражением была тонкой»
24 мая, 05:55
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Монреаль» дома играет с «Каролиной» в 4-м матче финала Востока
20 минут назадLive
Серебряков о трэш-токе Сурина: «Это его стиль игры. Где-то это ему помогает, где-то вредит. Мне такое поведение всегда нравится, это придает дополнительных эмоций, от этого интереснее»
вчера, 21:58
Роман Ротенберг: «Фигурное катание для девочки, для мальчика хоккей – лучшие виды спорта, думаю. Потому что это все в одном, и баланс нужен, и координация, и чувство ритма»
вчера, 21:39
Овечкин о Кубке Гагарина: «Финал получился очень красивым. Радулов вытащил «Локомотив» за уши»
вчера, 20:57
Губерниев о новом контракте Малкина с «Питтсбургом»: «Женя – один из любимых моих хоккеистов, он великолепен. Если есть силы, играть надо в НХЛ»
вчера, 20:43
Лучший новичок МХЛ Привалов о Ротенберге: «Он проводил мастер-классы у сборных, это классный опыт. Шесть часов на льду, каждое упражнение мы делали на сто процентов»
вчера, 20:17
«Динамо» обменяет Комтуа в «Спартак» на Коростелева («СЭ»)
вчера, 20:04
Роман Ротенберг: «Сопоставить коммерческие доходы НХЛ и КХЛ не так просто, потому что они зарабатывают во многом за счет телевизионных прав. У нас иная бизнес-модель»
вчера, 19:31
Бабаев о Дер-Аргучинцеве: «Если Семен не будет играть в Америке, будет выступать за «Динамо». Он переговорил с Тамбиевым, они друг друга поняли»
вчера, 18:57
Величкин о Малкине: «Продление контракта с «Питтсбургом» логично. Сейчас приезжать в Россию, соревноваться на наших скоростях с молодыми мальчишками, смысла нет»
вчера, 18:46
Ко всем новостям
Последние новости
Крикунов о том, останется ли Овечкин в НХЛ: «Может, наверное, еще. Клуб на нем зарабатывает. Он бьет рекорды – люди идут, всем интересно смотреть это, там умеют делать шоу»
вчера, 21:50
Генменеджер «Ак Барса» о Воронкове: «Следим за ситуацией в «Коламбусе», возможен его обмен. На связь он пока не выходил, хотим понять, как он видит эту ситуацию»
вчера, 21:13
Игорь Гришин: «Макса Федотова не считаю сбитым летчиком. Он еще совсем молодой. Было видно, что у него есть желание проявить себя в «Нефтехимике», вернуться на тот уровень, который у него когда-то был»
вчера, 20:32
Директор «Лады»: «Рынок скудный. Нам важно найти добротных иностранцев за небольшие деньги. Возможно, даже тех, кто еще не играл в КХЛ»
вчера, 19:56
Генменеджер «Ак Барса»: «У Галимова есть желание продлить контракт, общаемся. По Барабанову и Тодду также идет диалог, оба хотят остаться. С Яшкиным все обсудим, нужно учитывать возраст, его желание»
вчера, 19:45
Гендиректор «Югры» о возможном возвращении в КХЛ: «С удовольствием. С требованием лиги о внебюджетном финансировании сейчас непросто»
вчера, 19:13
Плющев о том, что «Питтсбург» продлил контракт с Малкиным: «Значит, считают, что он может помочь команде, мотивировать их. Он опытный игрок, мастер, молодые к нему прислушиваются»
вчера, 17:45
Якубов о задаче «Лады» на сезон-2026/27: «Попадание в плей-офф. Хочется, чтобы команда была агрессивной. У меня принцип такой: равнодушных не будет»
вчера, 17:14
6-летие сына Овечкина Ильи отпраздновали в тематике Lego – с шариками в виде фигурок человечков: «Подготовили нашему мальчику утренний сюрприз»
вчера, 16:49Фото
«Авангард» после плей-офф: Буше, потолок, бонусы и рынок КХЛ. «Роман с Хоккеем» обсуждает с Алексеем Сопиным
вчера, 16:09ВидеоСпортс"
Рекомендуем