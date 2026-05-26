Свечников забил победный гол «Каролины» в овертайме игры с «Монреалем». У форварда 2+3 в 11 матчах этого Кубка Стэнли
«Каролина» оказалась сильнее «Монреаля» (3:2 ОТ) в гостевой игре полуфинальной серии Кубка Стэнли.
Победную шайбу на 75-й минуте забросил Андрей Свечников. На его счету стало 5 (2+3) очков в 11 матчах текущего плей-офф НХЛ.
«Каролина» вышла вперед в финале Восточной конференции – 2-1 в серии. Следующая игра пройдет в Канаде в ночь с 27 на 28 мая.
Свечников попробовал забить лакросс-гол во 2-м матче финала Востока с «Монреалем». Бросить в створ не вышло, Добеш успел закрыть угол
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
