  • Свечников забил победный гол «Каролины» в овертайме игры с «Монреалем». У форварда 2+3 в 11 матчах этого Кубка Стэнли
«Каролина» оказалась сильнее «Монреаля» (3:2 ОТ) в гостевой игре полуфинальной серии Кубка Стэнли.

Победную шайбу на 75-й минуте забросил Андрей Свечников. На его счету стало 5 (2+3) очков в 11 матчах текущего плей-офф НХЛ.

«Каролина» вышла вперед в финале Восточной конференции – 2-1 в серии. Следующая игра пройдет в Канаде в ночь с 27 на 28 мая.

Свечников попробовал забить лакросс-гол во 2-м матче финала Востока с «Монреалем». Бросить в створ не вышло, Добеш успел закрыть угол

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Наконец-то компенсация ему за все усилия. Играет ведь Свечников действительно очень хорошо, и вот важнейший гол. Это может стать и поворотным моментом, Монреаль вызывает симпатию, но им повезло с Тампой, повезло с Баффало, с Каролиной везение может и закончиться.
А сБаффало то им в чём повезло? Там если у кого-то и было везение, то у Баффало в 4-м матче. Так-то по серии Монреаль солиднее выглядел. А с Тампой - там тоже не Монреалю повезло, а сама Тампа провалила серию. А канадцы тупо взяли своё, сумев навязать свой вязкий хоккей и нейтрализовав первую тройку напрочь. Пойнта и Куча в частности. Хагель - лучший бомбардир Тампы в серии. Хагель, которого Купер из второй дёрнул. Повезло Монреалю, ага.
С Баффало, не свистни судья явно раньше времени, Добеш еще не зафиксировал шайбу, и сейчас бы обсуждали в финале Клинков. С Тампой победили в 7-м матче с 9-ю бросками. Да нравится мне Монреаль, если продолжат планомерно в том же духе, получится контендер на годы вперед. Но все время побеждать нанося по 10 с копейками бросков за матч трудновато, и это при том что Монреаль не играет прям от обороны, да, ставка на эффективность, но это всегда на тоненького.
Важнейший гол. Сам перехватил, сам все замутил, отлично набросил. Ну и заслон вратаря от Ахо отличный был.
Прикол, комментатор назвал Андрея Евгением
Видимо, комментатор помнит Евгения - старшего брата Андрея. Он тебе играл в НХЛ, но не потянул уровень. Сейчас в Амуре.
мне послышилось или комментатор сказал евгений свечников
Не послышалось
а послышилось
Наконец-то 1ое звено внес решающую лепту, я уже сбился со счета, сколько раз подряд пробрасывался Монреаль в ОТ и это опять напоминает 7ые игры с Тампой, Баффало, так же действовали, Добеш неистово тащит Монреаль, абсолютно во всех играх, разве что провалился, когда 8 плюх пустили вместе со сменщиком, Монреаль и в прошлые года так действовал
Большая доля в том, что Монреаль еще на ходу, это, конечно, Добеш, вратарь тащит просто всё, ну или почти всё
Даже в том матче, где пропустил 6 от Баффало, он прилично спасал.
Трудно будет Монреалю выиграть серию, когда бросают по 10 раз за матч, а в овертайме счётчик минут без бросков был около 30 минут.
Вот это кстати было странно. Ньюхукв овертайме точно попал в створ.
Жека красавчик, всегда верил в него, как и комментатор
Это наш Барнаульский гений
Монреаль конечно жалкое зрелище представлял в третьем периоде и овертайме. За 35 минут только 1 бросок в створ. Сил уже не было, в овертайме столько ошибок и промахов по шайбе в элементарных ситуациях. С ошибки Хатсона и началась финальная атака Каролины
Прекрасный гол! Респект Свечникову!
