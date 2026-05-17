0

Защитник «Трактора» Дэй перейдет в «Барыс» (Михаил Зислис)

Американский хоккеист «Трактора» Логан Дэй продолжит карьеру в Казахстане.

31-летний защитник перейдет в «Барыс», сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

В сезоне-2025/26 Логан в рамках FONBET Чемпионата КХЛ набрал 16 (3+13) очков в 66 матчах. В пяти играх плей-офф Дэй не набрал результативных баллов, его подробная статистика – здесь.

Логан Дэй: «Хочу остаться в «Тракторе» и играть здесь как можно дольше. Мне и моей семье нравится в Челябинске»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
logoЛоган Дэй
logoБарыс
logoSports – Казахстан
logoСпорт-Экспресс
logoТрактор
logoвозможные переходы
logoКХЛ
Михаил Зислис

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Это же тот самый знаменитый "Бсарсыс"!
Не новостники, а днище какое-то.
кто-то о"бсарыс"
Новый клуб какой то??
Ладно, хоть не псориаз
Бсарыс опечатка в заголовке и в общем тексте или это такой новый клуб появился на горизонте
Удачи в БСАРЫСЕ 😂😂😂
Болельщики Трактора, что можете рассказать об его игре ? А то в Барысе проходной двор, а не защита
Ответ27 часов
Болельщики Трактора, что можете рассказать об его игре ? А то в Барысе проходной двор, а не защита
Нормальный защитник, только медленный очень. Из-за этого не успевает если команда обрезалась. Но позицию держит пристойно. Один из лидеров регулярки по заблокированным броскам. Правда сам без броска)
Ответ27 часов
Болельщики Трактора, что можете рассказать об его игре ? А то в Барысе проходной двор, а не защита
Двоякое впечатление от него, как домосед вроде неплох но мы его планировали как атакуещего а с этим у него никак. А так был лидером по блокировке бросков в регулярке но иногда и забить мог если был в настроении, вобщем у нас за два сезона выдающимся игроком нестал может у вас заиграет.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Логан Дэй: «Хочу остаться в «Тракторе» и играть здесь как можно дольше. Мне и моей семье нравится в Челябинске»
19 апреля, 11:59
Дэй о Челябинске: «Живу здесь год, я в восторге! Это небольшой город, здесь многие больны хоккеем. Мне нравится играть в гольф, но подходящее поле найти сложно»
18 октября 2025, 21:17
Дэй о жизни в России: «Поражает, что дети могут гулять без присмотра родителей и чувствовать себя в безопасности. В США сложно такое представить»
18 октября 2025, 16:09
Рекомендуем
Главные новости
ЧМ-2026 по хоккею. Швейцария играет с Австрией, Чехия – с Италией, Швеция встретится со Словенией, США против Германии
8 минут назадLive
Маккиннон назван главным претендентом на «Конн Смайт» по версии The Athletic – 21 голос из 29. Андерсен – второй с 3 голосами, Холл – 3-й
15 минут назад
Губерниев о финале Кубка Гагарина: «У «Ак Барса» нет шансов, если «Локомотив» продолжит связывать их по рукам и ногам. Нужно прибавлять и надеяться, что Билялов совершит чудо»
29 минут назад
Защитник «Торпедо» Силаев подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси» этим летом (Дэвид Паньотта)
44 минуты назад
Алифанов об оружии в США: «Если ты вступил на территорию другого человека, он может стрелять ниже пояса или колена. В некоторых штатах – на поражение»
сегодня, 13:12
СКА хочет выменять Атанасова у «Торпедо». Армейцы готовы выплатить «серьезную компенсацию» (Артур Хайруллин)
сегодня, 12:44
КХЛ побила рекорд посещаемости с учетом плей-офф – 6 560 375 зрителей. На матчах в среднем был 7 971 зритель
сегодня, 12:30
Гендиректор ФХР об отстранении России: «Все решения в ИИХФ принимали коллегиально. За нас голосовал только один член совета»
сегодня, 11:59
Мэттью Ткачак присоединился к сборной США на ЧМ-2026. Команда идет 5-й в группе после 3 туров
сегодня, 11:43
«Колорадо» назван фаворитом в паре с «Вегасом» по версии The Athletic – 28 голосов из 29. «Каролина» получила 22 голоса против 7 у «Монреаля»
сегодня, 11:28
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор ФХР о взаимодействии с КХЛ: «Наши соглашения содержат оговорку на случай возвращения сборных на ЧМ и ОИ. Лига к этому готова»
2 минуты назад
«Трактор» сделал квалификационные предложения Шерстневу, Никонову и Кисакову
сегодня, 13:26
Крикунов о Билялове: «Парень подсел – мог где-то выручить в последней игре. Я и раньше не был до конца в нем уверен»
сегодня, 12:59
Величкин о Дорофееве в топе снайперов Кубка Стэнли: «Уже не просто классный, а суперский игрок мирового хоккея. За этой чертой начнется его звездное восхождение»
сегодня, 12:13
Козлов о возможной работе с Кудашовым в «Автомобилисте»: «Мы не общались. У них нет свободных кандидатур»
сегодня, 11:13
Генменеджер «Вегаса» о запрете уволенному Кэссиди вести переговоры с «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом»: «Сейчас клуб сосредоточен на Кубке Стэнли. Брюс тоже это понимает»
сегодня, 10:47
«Баффало» готов обменять Леви. «Оттава» заинтересована в 24-летнем вратаре (Джефф Марек)
сегодня, 09:38
Назаров о финале Кубка Гагарина: «Два огромных грузовика из КХЛ, заправленных лучшим в мире топливом, мчатся к желанному результату. Пусть победит сильнейший»
сегодня, 09:01
Стрикленд об интересе «Торонто» к тренеру Карлу из NCAA: «Удивлюсь, если он покинет Денвер ради «Мэйпл Лифс». Не думаю, что это произойдет»
сегодня, 08:50
Сурин о том, что Исаеву не хватило 1:33 до шатаута в 5-м матче с «Ак Барсом»: «Это что-то личное для Исая. Конечно, обидно, что немножечко мы подпортили ему»
сегодня, 07:50
Рекомендуем