Защитник «Трактора» Дэй перейдет в «Барыс» (Михаил Зислис)

Американский хоккеист «Трактора » Логан Дэй продолжит карьеру в Казахстане.

31-летний защитник перейдет в «Барыс», сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис .

В сезоне-2025/26 Логан в рамках FONBET Чемпионата КХЛ набрал 16 (3+13) очков в 66 матчах. В пяти играх плей-офф Дэй не набрал результативных баллов, его подробная статистика – здесь .

Логан Дэй: «Хочу остаться в «Тракторе» и играть здесь как можно дольше. Мне и моей семье нравится в Челябинске»