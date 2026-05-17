Защитник «Трактора» Дэй перейдет в «Барыс» (Михаил Зислис)
Американский хоккеист «Трактора» Логан Дэй продолжит карьеру в Казахстане.
31-летний защитник перейдет в «Барыс», сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
В сезоне-2025/26 Логан в рамках FONBET Чемпионата КХЛ набрал 16 (3+13) очков в 66 матчах. В пяти играх плей-офф Дэй не набрал результативных баллов, его подробная статистика – здесь.
Логан Дэй: «Хочу остаться в «Тракторе» и играть здесь как можно дольше. Мне и моей семье нравится в Челябинске»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
Не новостники, а днище какое-то.