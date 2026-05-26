  • Марнер о 3-0 в серии с «Колорадо»: «У «Вегаса» взрослая команда, игроки сохраняют спокойствие и терпение. Мы не ссоримся и не злимся друг на друга»
Марнер о 3-0 в серии с «Колорадо»: «У «Вегаса» взрослая команда, игроки сохраняют спокойствие и терпение. Мы не ссоримся и не злимся друг на друга»

Форвард «Вегаса» Митч Марнер прокомментировал камбэк команды в третьей игре серии финала Запада против «Колорадо» (5:3, 3-0).

«Голден Найтс» уступали 0:3 после первого периода.

«У нас взрослая команда, все игроки просто сохраняют терпение и спокойствие. Мы не ссоримся и не злимся друг на друга», – сказал Марнер.

29-летний форвард лидирует в списке бомбардиров Кубка Стэнли. На его счету 21 (7+14) очко в 15 матчах при полезности «плюс 13».

Митч Марнер: «Хочется поднять Кубок Стэнли, а «Вегас» показал, что может сделать это. Хочется быть в клубе, котором можно победить – ради этого мы играем» (2025 год)
 

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
Он прям совсем не намекает на Торонто, так ведь?
Марнеру уже 29🤦‍♂️ как быстро летят годы Торонто без Кубка
"Вот взять хотя бы меня, - добавил Марнер - совсем взрослый стал! А помните, как ещё пару лет назад я обижался и капризничал на скамейке, а Нюла меня за это чморил?"
Марнер - конь!
