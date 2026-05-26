«Югра» стала чемпионом ВХЛ впервые с 2021 года. Команда выиграла Кубок Чемпиона России, обыграв «Химик» (4-1 в серии) в финале

«Югра» выиграла Кубок Чемпиона России.

«Югра» обыграла «Химик» (4:0) в пятом матче серии за Кубок Чемпиона России.

Таким образом, команда тренера Александра Перова победила в серии со счетом 4-1 и стала чемпионом ВХЛ.

Клуб из Ханты-Мансийска выиграл титул впервые с 2021 года.

С прошлого сезона победитель плей-офф Olimpbet ВХЛ считается чемпионом России.

ВХЛ

Кубок Чемпиона России

Финал

«Югра» – «Химик» – 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

1:0 – 38 Казаков (Макеев, Кадышев), ГБ

2:0 – 46 Макеев (Попов, Подкорытов)

3:0 – 57 Макеев (Удот)

4:0 – 58 Фаттахов, ГМ в пустые ворота

Вратари: Сохатский – Волохин.

Счет в серии: 4-1