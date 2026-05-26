  • «Югра» стала чемпионом ВХЛ впервые с 2021 года. Команда выиграла Кубок Чемпиона России, обыграв «Химик» (4-1 в серии) в финале
«Югра» выиграла Кубок Чемпиона России.

«Югра» обыграла «Химик» (4:0) в пятом матче серии за Кубок Чемпиона России.

Таким образом, команда тренера Александра Перова победила в серии со счетом 4-1 и стала чемпионом ВХЛ.

Клуб из Ханты-Мансийска выиграл титул впервые с 2021 года.

С прошлого сезона победитель плей-офф Olimpbet ВХЛ считается чемпионом России.

«Югра» – «Химик» – 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

1:0 – 38 Казаков (Макеев, Кадышев), ГБ

2:0 – 46 Макеев (Попов, Подкорытов)

3:0 – 57 Макеев (Удот)

4:0 – 58 Фаттахов, ГМ в пустые ворота

Вратари: Сохатский – Волохин.

Счет в серии: 4-1

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Теперь чемпион России - Югра, а не Локомотив🤷‍♂️
Официально так, в прошлом сезоне Торпедо-Горький стал чемпион России, просто КХЛ вышла из под юрисдикции ФХР, начиная с сезона 2024/2025 и теперь ВХЛ считается чемпионатом России.
Он и в прошлом году чемпионом не был,чемпионом России был "Торпедо-Горький",как-то так
Давно пора в КХЛ выступать
Смысл? Чтобы всем проигрывать и занимать бесконечные последние места?
Они даже на финал не заполнили всю арену. Что тогда в КХЛ будет?
Получается, самый серьезный соперник, для Югры, был Нефтяник, которые смогли переломить серию и сравнять, когда уже счет был 3-0 в пользу Югры, да и 7ой матч был на тоненького
там 3-1 было до тех пор, пока туда Ак Барс не командировал игроков под первое звено. В 7-ом матче их там уже не было и Югра прошла дальше. Так бы тоже Альметьевск вылетел край в 6 матчей, а-то и 5, как остальные команды на пути Югры.
Да прям командировал, отправил 2-3 игроков и это далеко не основа Ак Барса, тем более сами они вели борьбу в ПО, что есть то есть, камбэк был эпичный и напряженная 7ая игра, запросто могли и дождать Югру
Где посмотреть можно будет?!
Ютуб, Кинопоиск!
https://vk.com/wall-150501268_690159
За вхл не слежу, но посмотреть можно.
Но мне интересно, почему кубок КХЛ потом мхл и в конце вхл? Что бы интерес совсем пропал смотреть? Почему не в обратную сторону?
Ну поехали!!! Все билеты вчера еще у нас раскупили, на пред играх тоже была отличная посещаемость - 5200.
Отличную команду собрали. Очень уверенно прошли плей-офф. Я уже давно писал, что если бы Югра была в ПО вместо Сибири, то Магнитогорску дали бы куда лучший бой, чем Новосиб =) и вот: Югра - чемпион России :)
Самый кайф, что и Химик набрал игроков Спартака на всю серию. Ну атмосфера была огненная вчера. Всех мамонтов с победой!!!
