Кузнецов посетил матч «Монреаля» с «Каролиной» в Канаде. 34-летний форвард играл за «Харрикейнс» в сезоне-2023/24

Нападающий Евгений Кузнецов с семьей посетил домашний матч «Монреаля » с «Каролиной » (2:3 ОТ, 1-2) в финале Восточной конференции плей-офф НХЛ.

По ходу карьеры российский форвард выступал за «Харрикейнс». Он провел за клуб 20 матчей в регулярном чемпионате-2023/24 и набрал 7 (2+5) очков, в Кубке Стэнли у него было 4+2 за 10 игр.

Минувший сезон он провел в FONBET КХЛ за «Металлург» и «Салават Юлаев».

Средняя цена билета на 3-й матч «Монреаля» с «Каролиной» в финале Востока – 1018 долларов США