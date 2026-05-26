Кузнецов посетил матч «Монреаля» с «Каролиной» в Канаде. 34-летний форвард играл за «Харрикейнс» в сезоне-2023/24
Нападающий Евгений Кузнецов с семьей посетил домашний матч «Монреаля» с «Каролиной» (2:3 ОТ, 1-2) в финале Восточной конференции плей-офф НХЛ.
По ходу карьеры российский форвард выступал за «Харрикейнс». Он провел за клуб 20 матчей в регулярном чемпионате-2023/24 и набрал 7 (2+5) очков, в Кубке Стэнли у него было 4+2 за 10 игр.
Минувший сезон он провел в FONBET КХЛ за «Металлург» и «Салават Юлаев».
Средняя цена билета на 3-й матч «Монреаля» с «Каролиной» в финале Востока – 1018 долларов США
Опубликовал: Максим Федер
Источник: соцсети Евгения Кузнецова
После 50-миллионного контракта убивать своё здоровье на льду за минимум - смысла ноль, как по мне.