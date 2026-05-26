  • Симашев из «Юты» о разнице менталитетов в России и США: «Там проще ко всему относятся – в плане хоккея тоже. Там ребята получают удовольствие от игры»
Симашев из «Юты» о разнице менталитетов в России и США: «Там проще ко всему относятся – в плане хоккея тоже. Там ребята получают удовольствие от игры»

Симашев о разнице менталитетов в России и США: там проще ко всему относятся.

Защитник «Юты» Дмитрий Симашев оценил свой первый сезон в Северной Америке. Он провел 28 матчей в НХЛ и набрал 1 (0+1) очко, в АХЛ у него 8+27 в 40 играх.

– Понятное дело, что хотелось бы лучше, но я доволен. Я хорошо сыграл в АХЛ, даже очень хорошо. В НХЛ тоже провел достаточно матчей.

У меня есть понимание следующего сезона, есть определенная роль и я готовлю себя, чтобы зарабатывать на следующие контракты, чтобы тренер мне больше доверял. Я хочу не просто играть в НХЛ, а быть там хорошим игроком.

– Адаптация к жизни в США прошла быстро?

– Мне помог Миша Сергачев. Повезло, что он в команде. Я быстро привык к менталитету. В детстве я часто ездил в Европу, и поэтому принимал, как это работает.

– И чем североамериканский менталитет отличается от нашего?

– Там проще ко всему относятся. В плане хоккея тоже. У нас подготовка более серьезная, а там ребята получают удовольствие от игры в хоккей, – сказал Симашев.

Дмитрий Симашев: «КХЛ – вторая лига в мире, но НХЛ – это другой уровень. Это трудно понять, не побывав там»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
А я думаю ,чего такой Кузнецов довольный и проще ко всему относиться. Оказывается он привык к такой подготовке, где все наслаждаются хоккеем .
Почему у вас ь знак в слове "относится"?
А в слове " оказывается" его нет?
По вашей логике должен быть..
Сам то как думаешь? Наверное не сижу на диване. Работаю чудак ,и пишу быстро .Отсюда и ошибки .У Вас лично прошу прощения.
Жить хорошо,а хорошо жить ещё лучше
"Я быстро привык к менталитету. В детстве я часто ездил в Европу, и поэтому принимал, как это работает."
Симашев, лучше не отвечай, звучит максимально смешно)))
Молодец парень, здоровый аттитюд.. Дай бог чтобы все сработало. Успеха ему
