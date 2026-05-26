Симашев из «Юты» о разнице менталитетов в России и США: «Там проще ко всему относятся – в плане хоккея тоже. Там ребята получают удовольствие от игры»

Симашев о разнице менталитетов в России и США: там проще ко всему относятся.

Защитник «Юты » Дмитрий Симашев оценил свой первый сезон в Северной Америке. Он провел 28 матчей в НХЛ и набрал 1 (0+1) очко, в АХЛ у него 8+27 в 40 играх.

– Понятное дело, что хотелось бы лучше, но я доволен. Я хорошо сыграл в АХЛ, даже очень хорошо. В НХЛ тоже провел достаточно матчей.

У меня есть понимание следующего сезона, есть определенная роль и я готовлю себя, чтобы зарабатывать на следующие контракты, чтобы тренер мне больше доверял. Я хочу не просто играть в НХЛ, а быть там хорошим игроком.

– Адаптация к жизни в США прошла быстро?

– Мне помог Миша Сергачев . Повезло, что он в команде. Я быстро привык к менталитету. В детстве я часто ездил в Европу, и поэтому принимал, как это работает.

– И чем североамериканский менталитет отличается от нашего?

– Там проще ко всему относятся. В плане хоккея тоже. У нас подготовка более серьезная, а там ребята получают удовольствие от игры в хоккей, – сказал Симашев.

