Симашев из «Юты» о разнице менталитетов в России и США: «Там проще ко всему относятся – в плане хоккея тоже. Там ребята получают удовольствие от игры»
Защитник «Юты» Дмитрий Симашев оценил свой первый сезон в Северной Америке. Он провел 28 матчей в НХЛ и набрал 1 (0+1) очко, в АХЛ у него 8+27 в 40 играх.
– Понятное дело, что хотелось бы лучше, но я доволен. Я хорошо сыграл в АХЛ, даже очень хорошо. В НХЛ тоже провел достаточно матчей.
У меня есть понимание следующего сезона, есть определенная роль и я готовлю себя, чтобы зарабатывать на следующие контракты, чтобы тренер мне больше доверял. Я хочу не просто играть в НХЛ, а быть там хорошим игроком.
– Адаптация к жизни в США прошла быстро?
– Мне помог Миша Сергачев. Повезло, что он в команде. Я быстро привык к менталитету. В детстве я часто ездил в Европу, и поэтому принимал, как это работает.
– И чем североамериканский менталитет отличается от нашего?
– Там проще ко всему относятся. В плане хоккея тоже. У нас подготовка более серьезная, а там ребята получают удовольствие от игры в хоккей, – сказал Симашев.
А в слове " оказывается" его нет?
По вашей логике должен быть..
Симашев, лучше не отвечай, звучит максимально смешно)))