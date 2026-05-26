Никишин сыграл 16:45 в 3-м матче финала Востока с «Монреалем» – меньше всех среди защитников «Каролины». У него 10 попыток броска за игру

Защитник «Каролины» Никишин нанес 10 бросков в сторону ворот «Монреаля».

«Каролина» победила «Монреаль» (3:2 ОТ, 2-1) в гостевой игре финала Восточной конференции в плей-офф НХЛ.

Российский защитник Александр Никишин провел на льду 16:45 – меньше всех среди игроков обороны «Харрикейнс».

За это время он успел нанести 10 бросков в сторону ворот соперника: три из них попали в створ, пять – в блок и два – мимо.

В текущем Кубке Стэнли 24-летний защитник провел 9 матчей и не отметился результативными действиями.

Свечников забил победный гол «Каролины» в овертайме игры с «Монреалем». У форварда 2+3 в 11 матчах этого Кубка Стэнли

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Был бы праворуким, был бы шанс заиграть в топ-4 в Каролине. А так подвинуть дорогих на долгосрочных контрактах Слэвина и Миллера нет вариантов. В этом году 25 исполнится, чтоб хороший контракт получить, надо менять команду.
"У него 10 попыток броска за игру"
Ключница заголовок писала.
