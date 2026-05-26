Романов о том, почему не вернулся в КХЛ летом: «А куда возвращаться? Права у «Автомобилиста», там определились с вратарями. Агент вел какие-то переговоры с клубом, но это ни к чему не привело»
Вратарь системы «Сент-Луиса» Георгий Романов рассказал, почему не вернулся в «Автомобилист» в прошлое межсезонье.
«Блюз» подписали контракт с Романовым в октябре 2025 года.
– Удивительно, что вы вообще остались в Америке после того, как «Шаркс» не дали контракт и выпустили на рынок свободных агентов.
– А куда возвращаться? Права в КХЛ принадлежат «Автомобилисту», там определились с вратарями. Агент вел какие-то переговоры с клубом, но это ни к чему не привело.
Ехать в Екатеринбург и играть за «Горняк»? Я изначально верил, что найдется вариант с Северной Америке, надо было потерпеть.
– Говорят, что «Автомобилист» этим летом готов отдать вас в любой клуб КХЛ.
– Не знаю, не знаю. У меня совсем другая информация. Вроде бы переговоры какие-то были, но запрашивают серьезную компенсацию, – сказал вратарь «Спрингфилда» Романов.
