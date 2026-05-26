Романов о том, почему не вернулся в КХЛ летом: «А куда возвращаться? Права у «Автомобилиста», там определились с вратарями. Агент вел какие-то переговоры с клубом, но это ни к чему не привело»

Георгий Романов рассказал, почему не вернулся в «Автомобилист» летом.

Вратарь системы «Сент-Луиса» Георгий Романов рассказал, почему не вернулся в «Автомобилист» в прошлое межсезонье.

«Блюз» подписали контракт с Романовым в октябре 2025 года.

– Удивительно, что вы вообще остались в Америке после того, как «Шаркс» не дали контракт и выпустили на рынок свободных агентов.

– А куда возвращаться? Права в КХЛ принадлежат «Автомобилисту», там определились с вратарями. Агент вел какие-то переговоры с клубом, но это ни к чему не привело.

Ехать в Екатеринбург и играть за «Горняк»? Я изначально верил, что найдется вариант с Северной Америке, надо было потерпеть.

– Говорят, что «Автомобилист» этим летом готов отдать вас в любой клуб КХЛ.

– Не знаю, не знаю. У меня совсем другая информация. Вроде бы переговоры какие-то были, но запрашивают серьезную компенсацию, – сказал вратарь «Спрингфилда» Романов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Этот тупизм менеджеров , у себя не давать играть и требовать пол царства за обмен прав на игрока. Потом ноют, про уехали за рубеж.
А по-моему это тупизм игрока. Не смог пробиться в состав Автомобилиста и решил уехать в НХЛ ( это же логично, туда всех берут 😁). За два сезона не смог убедить Сан-Хосе в своём мастерстве( они его даже менять не стали, тупо отправили на вольные хлеба). Сент-Луис подобрал, но до основы он так и не поднялся. Он понимает, что в состав Автомобилиста ему не пробится и придётся играть за Горняк. А выкупать права на его ни кто не хочет, типа дорого. Ну так он получил, что хотел. Для Автомобилиста это отрезанный ломоть, который можно дорого продать ( как-никак вратарь АХЛ, 10 игр в НХЛ, всего 26 лет). А что он сделал хорошего для Автомобилиста, чтобы к нему было другое отношение?
Все по делу, 👍!
