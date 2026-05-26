У Демидова ассист в 3-й игре серии с «Каролиной». У форварда «Монреаля» 3+6 за 17 матчей в этом Кубке Стэнли

У Демидова ассист в 3-й игре серии с «Каролиной».

Нападающий «Монреаля » Иван Демидов отметился результативной передачей в третьей игре серии финала Восточной конференции против «Каролины » (2:3 ОТ, 1-2).

20-летний россиянин провел на льду 22:23, не нанес ни одного броска в створ, допустил пять потерь (больше всех в команде), заблокировал один бросок и сделал один силовой прием, завершив встречу с полезностью «плюс 1».

В текущем Кубке Стэнли набрал 9 (3+6) очков в 17 матчах при полезности «плюс 3».

Свечников забил победный гол «Каролины» в овертайме игры с «Монреалем». У форварда 2+3 в 11 матчах этого Кубка Стэнли