У Демидова ассист в 3-й игре серии с «Каролиной». У форварда «Монреаля» 3+6 за 17 матчей в этом Кубке Стэнли
У Демидова ассист в 3-й игре серии с «Каролиной».
Нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился результативной передачей в третьей игре серии финала Восточной конференции против «Каролины» (2:3 ОТ, 1-2).
20-летний россиянин провел на льду 22:23, не нанес ни одного броска в створ, допустил пять потерь (больше всех в команде), заблокировал один бросок и сделал один силовой прием, завершив встречу с полезностью «плюс 1».
В текущем Кубке Стэнли набрал 9 (3+6) очков в 17 матчах при полезности «плюс 3».
Свечников забил победный гол «Каролины» в овертайме игры с «Монреалем». У форварда 2+3 в 11 матчах этого Кубка Стэнли
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии