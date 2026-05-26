  • У Демидова ассист в 3-й игре серии с «Каролиной». У форварда «Монреаля» 3+6 за 17 матчей в этом Кубке Стэнли
У Демидова ассист в 3-й игре серии с «Каролиной». У форварда «Монреаля» 3+6 за 17 матчей в этом Кубке Стэнли

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился результативной передачей в третьей игре серии финала Восточной конференции против «Каролины» (2:3 ОТ, 1-2).

20-летний россиянин провел на льду 22:23, не нанес ни одного броска в створ, допустил пять потерь (больше всех в команде), заблокировал один бросок и сделал один силовой прием, завершив встречу с полезностью «плюс 1».

В текущем Кубке Стэнли набрал 9 (3+6) очков в 17 матчах при полезности «плюс 3».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Сложно понять, мало 3+6 за 17 матчей или достаточно. Но пас был отменный - выверенный и мягкий, как у Кучерова.
Ну, и в отличии от регулярки, в КС конкурентов среди новичков очкам Г+П просто нет уже
Для новичка достаточно, для победы Монреаля в серии нет.
Старается, временами играет неплохо, но потерь конечно много допускает в серии с Каролиной (результативных вроде не было пока). Хатсон смотрю тоже допускает потери. Наверное возраст сказывается.
