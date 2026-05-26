Маккиннон и Ничушкин могут пропустить 4-й матч с «Вегасом», заявил Беднар: «Ребята проходят лечение. Мы узнаем их статус в день игры»

Маккиннон и Ничушкин могут пропустить 4-й матч с «Вегасом».

Главный тренер «Колорадо » Джаред Беднар заявил, что участие форвардов Валерия Ничушкина и Нэтана Маккиннона в четвертом матче серии финала Западной конференции против «Вегаса » (0-3) находится под вопросом.

Оба игрока получили травмы по ходу третьей игры (3:5). Ничушкин на лед не вернулся, Маккиннон отыграл еще несколько смен, но позднее ушел в раздевалку. В третьем периоде Нэтан вернулся, но провел лишь 4 смены, две из них – в последние 2 минуты.

«У меня нет никакой новой информации. Ребята проходят лечение, их обследуют. Мы узнаем их статус утром в день игры, а может, и к началу матча, поэтому будем планировать все возможные сценарии», – сказал Беднар.

В этом Кубке Стэнли Ничушкин набрал 4 (2+2) очка в 12 матчах, у Маккиннона – 7+8 за 12 игр.

Марнер в огне, «Монреаль» – тактический монстр, у Маккиннона травма. В НХЛ – лучшие финалы конференции за 10 лет