  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Маккиннон и Ничушкин могут пропустить 4-й матч с «Вегасом», заявил Беднар: «Ребята проходят лечение. Мы узнаем их статус в день игры»
0

Маккиннон и Ничушкин могут пропустить 4-й матч с «Вегасом», заявил Беднар: «Ребята проходят лечение. Мы узнаем их статус в день игры»

Маккиннон и Ничушкин могут пропустить 4-й матч с «Вегасом».

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар заявил, что участие форвардов Валерия Ничушкина и Нэтана Маккиннона в четвертом матче серии финала Западной конференции против «Вегаса» (0-3) находится под вопросом.

Оба игрока получили травмы по ходу третьей игры (3:5). Ничушкин на лед не вернулся, Маккиннон отыграл еще несколько смен, но позднее ушел в раздевалку. В третьем периоде Нэтан вернулся, но провел лишь 4 смены, две из них – в последние 2 минуты.

«У меня нет никакой новой информации. Ребята проходят лечение, их обследуют. Мы узнаем их статус утром в день игры, а может, и к началу матча, поэтому будем планировать все возможные сценарии», – сказал Беднар.

В этом Кубке Стэнли Ничушкин набрал 4 (2+2) очка в 12 матчах, у Маккиннона – 7+8 за 12 игр.

Марнер в огне, «Монреаль» – тактический монстр, у Маккиннона травма. В НХЛ – лучшие финалы конференции за 10 лет

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoНэтан Маккиннон
logoКубок Стэнли
logoНХЛ
logoВегас
logoДжаред Беднар
logoВалерий Ничушкин
травмы

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Это мало что меняет в игровых делах "Эвс". Пусть иногда отсутствие суперлидеров и мотивирует команду, и откуда что берется, но здесь похоже их поезд ушёл.
Да , таким ураганом пройти до финала и так бездарно слить , надо уметь
ОтветАлександр Борисов
Да , таким ураганом пройти до финала и так бездарно слить , надо уметь
не сказал бы, что ураганом прошли до финала, ЛА был полумертвый, Миннесота слишком мягкая и несбалансированная
Без Ничушкина и тем более Мака . Не вижу шансов у Лавин взять 4 матча подряд
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Уэджвуд о травме Маккиннона: «Вам придется убить его, чтобы убрать со льда. Такой уж он человек. Он хочет побеждать больше, чем кто-либо другой»
25 мая, 16:32
Беднар о травмах Ничушкина и Маккиннона: «У «Колорадо» была короткая скамейка, но мы просто продолжали работать. Сделали все возможное»
25 мая, 09:19
Макар после 3:5 от «Вегаса»: «Мы дали им слишком много возможностей. Жаль, что я не смог сделать больше. Иногда был пассажиром сегодня»
25 мая, 06:40
Рекомендуем
Главные новости
Рябыкин о Ливо в «Авангарде»: «Такие игроки – штучный товар. За Окулова тоже были опасения, но он смог раскрыться»
4 минуты назад
Есмантович о молодых игроках: «Не надо торопиться ехать в НХЛ – есть примеры Капризова, Сорокина и масса других. Да, есть Кучеров, но у нас появляются новые площадки и подходы»
27 минут назад
Терещенко об академии «Красная Машина»: «Ротенберг – сильный менеджер, при нем школа за 4 года добилась существенного прогресса. Пора возрождать подмосковный хоккей»
вчера, 21:58
Майоров об отмене решения ИИХФ о недопуске России: «По существу у нас нет ни молодежной, ни взрослой сборной. Нужно назначать туда тренеров. И прекратить эксперименты с «Россией 25»
вчера, 21:51
Канада сыграет с Финляндией, Швейцария – с Норвегией в 1/2 финала ЧМ-2026
вчера, 21:20
ЧМ-2026 по хоккею. 1/4 финала. Швеция проиграла Швейцарии, Норвегия одолела Латвию, Канада победила США, Финляндия обыграла Чехию
вчера, 20:59
Есмантович о приобретении прав на Замулу: «Я лично принял это решение. У нас нет контракта с ним. Очень хотели бы, чтобы он был у нас, но не факт, что это может случиться»
вчера, 20:54
Норвегия победила Латвию (2:0) в 1/4 финала ЧМ-2026 и впервые в истории вышла в полуфинал
вчера, 20:44
Морозов об изменении структуры плей-офф: «Сможем увидеть различные пары во 2-м раунде. Восток может сыграть с Востоком, а Запад – с Западом. Это дает стимул клубам набирать больше очков»
вчера, 20:17
Есмантович о сезоне ЦСКА: «Бесполезно искать плюсы. Видим свои недоработки, хоккеистов, с которыми ошиблись. Это все надо менять и регулировать»
вчера, 20:10
Ко всем новостям
Последние новости
Бродер о смерти Клода Лемье: «Хоккейный мир потерял настоящего воина. Мои мысли и молитвы с его семьей. Покойся с миром»
15 минут назад
Финал Кубка Стэнли-2026 стартует 2 или 4 июня – в зависимости от числа матчей в серии «Каролины» и «Монреаля»
сегодня, 03:10
Есмантович о Нестерове: «У Никиты никогда не было желания уйти из ЦСКА. Провели с ним переговоры, сделали предложение»
вчера, 21:40
Морозов про отмену Кубка Открытия: «Не все считают это мероприятие статусным, многие игроки не фотографируются с кубком. Если в будущем появится музей КХЛ, поместим его туда»
вчера, 21:28
Швейцария победила Швецию (3:1) в 1/4 финала и вышла в полуфинал домашнего ЧМ-2026
вчера, 21:12
Воробьев о ЧМ-2026: «Играют команды, которые не должны там выступать, если бы были россияне и белорусы. Турнир начинает быть интересным только с полуфиналов»
вчера, 20:36
Радулов о ЧМ по футболу: «Буду болеть за испанцев. Ну или за Аргентину. Хочу такой финал»
вчера, 20:28
Каменский о смерти Клода Лемье: «Видел его в декабре, когда мы праздновали 30-летие победы «Колорадо» в Кубке Стэнли. Он был вполне здоровым, веселым. Обидно, хороший игрок»
вчера, 19:59
Ротенберг о смерти Клода Лемье: «Скорбная новость. Он оставил большой след в мировом хоккее. Светлая память»
вчера, 19:43
Морозов о Кубке Первого канала: «Не возвращались к идее вернуть команду из легионеров. От ФХР не было никаких сообщений в этом году. Пока не знаем, где будет проходить турнир»
вчера, 19:34
Рекомендуем