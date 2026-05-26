Свечников о победе над «Монреалем» в овертайме: «Дело в менталитете «Каролины» – мы любим напряженные игры»
Форвард «Каролины» Андрей Свечников прокомментировал победу команды над «Монреалем» (3:2 ОТ, 2-1) в третьей игре серии финала Восточной конференции.
«Харрикейнс» выиграли все пять овертаймов в текущем Кубке Стэнли: один у «Оттавы», по два – у «Филадельфии» и «Канадиенс».
«Я думаю, дело в менталитете команды. Мы любим напряженные игры и не даем соперникам много шансов – именно поэтому мы побеждаем в овертаймах», – сказал Свечников.
Следующий матч пройдет в Канаде в ночь с 27 на 28 мая.
Свечников забил победный гол «Каролины» в овертайме игры с «Монреалем». У форварда 2+3 в 11 матчах этого Кубка Стэнли
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
