  • Свечников о победе над «Монреалем» в овертайме: «Дело в менталитете «Каролины» – мы любим напряженные игры»
Свечников о победе над «Монреалем» в овертайме: «Дело в менталитете «Каролины» – мы любим напряженные игры»

Форвард «Каролины» Андрей Свечников прокомментировал победу команды над «Монреалем» (3:2 ОТ, 2-1) в третьей игре серии финала Восточной конференции.

«Харрикейнс» выиграли все пять овертаймов в текущем Кубке Стэнли: один у «Оттавы», по два – у «Филадельфии» и «Канадиенс».

«Я думаю, дело в менталитете команды. Мы любим напряженные игры и не даем соперникам много шансов – именно поэтому мы побеждаем в овертаймах», – сказал Свечников.

Следующий матч пройдет в Канаде в ночь с 27 на 28 мая.

Свечников забил победный гол «Каролины» в овертайме игры с «Монреалем». У форварда 2+3 в 11 матчах этого Кубка Стэнли

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Так и не написали, это рекорд франшизы в ПО или нет, по победам подряд в овертайме
Демидов стал 2-м по очкам среди новичков «Монреаля» за один Кубок Стэнли в XXI веке – 9. Рекорд у Кофилда – 12 баллов
Никишин сыграл 16:45 в 3-м матче финала Востока с «Монреалем» – меньше всех среди защитников «Каролины». У него 10 попыток броска за игру
У Демидова ассист в 3-й игре серии с «Каролиной». У форварда «Монреаля» 3+6 за 17 матчей в этом Кубке Стэнли
Рябыкин о Ливо в «Авангарде»: «Такие игроки – штучный товар. За Окулова тоже были опасения, но он смог раскрыться»
Есмантович о молодых игроках: «Не надо торопиться ехать в НХЛ – есть примеры Капризова, Сорокина и масса других. Да, есть Кучеров, но у нас появляются новые площадки и подходы»
Терещенко об академии «Красная Машина»: «Ротенберг – сильный менеджер, при нем школа за 4 года добилась существенного прогресса. Пора возрождать подмосковный хоккей»
Майоров об отмене решения ИИХФ о недопуске России: «По существу у нас нет ни молодежной, ни взрослой сборной. Нужно назначать туда тренеров. И прекратить эксперименты с «Россией 25»
Канада сыграет с Финляндией, Швейцария – с Норвегией в 1/2 финала ЧМ-2026
ЧМ-2026 по хоккею. 1/4 финала. Швеция проиграла Швейцарии, Норвегия одолела Латвию, Канада победила США, Финляндия обыграла Чехию
Есмантович о приобретении прав на Замулу: «Я лично принял это решение. У нас нет контракта с ним. Очень хотели бы, чтобы он был у нас, но не факт, что это может случиться»
Норвегия победила Латвию (2:0) в 1/4 финала ЧМ-2026 и впервые в истории вышла в полуфинал
Морозов об изменении структуры плей-офф: «Сможем увидеть различные пары во 2-м раунде. Восток может сыграть с Востоком, а Запад – с Западом. Это дает стимул клубам набирать больше очков»
Есмантович о сезоне ЦСКА: «Бесполезно искать плюсы. Видим свои недоработки, хоккеистов, с которыми ошиблись. Это все надо менять и регулировать»
Бродер о смерти Клода Лемье: «Хоккейный мир потерял настоящего воина. Мои мысли и молитвы с его семьей. Покойся с миром»
Финал Кубка Стэнли-2026 стартует 2 или 4 июня – в зависимости от числа матчей в серии «Каролины» и «Монреаля»
Есмантович о Нестерове: «У Никиты никогда не было желания уйти из ЦСКА. Провели с ним переговоры, сделали предложение»
Морозов про отмену Кубка Открытия: «Не все считают это мероприятие статусным, многие игроки не фотографируются с кубком. Если в будущем появится музей КХЛ, поместим его туда»
Швейцария победила Швецию (3:1) в 1/4 финала и вышла в полуфинал домашнего ЧМ-2026
Воробьев о ЧМ-2026: «Играют команды, которые не должны там выступать, если бы были россияне и белорусы. Турнир начинает быть интересным только с полуфиналов»
Радулов о ЧМ по футболу: «Буду болеть за испанцев. Ну или за Аргентину. Хочу такой финал»
Каменский о смерти Клода Лемье: «Видел его в декабре, когда мы праздновали 30-летие победы «Колорадо» в Кубке Стэнли. Он был вполне здоровым, веселым. Обидно, хороший игрок»
Ротенберг о смерти Клода Лемье: «Скорбная новость. Он оставил большой след в мировом хоккее. Светлая память»
Морозов о Кубке Первого канала: «Не возвращались к идее вернуть команду из легионеров. От ФХР не было никаких сообщений в этом году. Пока не знаем, где будет проходить турнир»
