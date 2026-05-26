Радулов о победе «Локо» в Кубке Харламова: «Хорошие молодые пацаны, которые любят хоккей. Идут к своей мечте. Дай бог, чтобы у них все получилось»

Александр Радулов поздравил игроков «Локо» с победой в Кубке Харламова.

В воскресенье «Локо» обыграл МХК «Спартак» со счетом 5:0 в 6-м матче и стал обладателем Кубка Харламова, выиграв финальную серию со счетом 4-2.

«Красавцы ребята, с победой. Хорошие молодые пацаны, которые любят хоккей. Идут к своей мечте.

Дай бог, чтобы у них все получилось. Поменьше травм. И побольше трофеев», – сказал Радулов.

Впервые в истории Кубок Гагарина и Кубок Харламова в один год выиграли команды одной системы. «Локомотив» победил «Ак Барс» в финале, «Локо» – МХК «Спартак»