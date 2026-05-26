«Салават» заплатит 13 млн рублей Цулыгину по новому контракту (Радмир Сахибгареев)

Стала известна зарплата Ярослава Цулыгина по новому контракту с «Салаватом Юлаевым». 21-летний защитник ранее подписал с клубом одностороннее соглашение на год.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Радмира Сахибгареева, Цулыгин получит около 13 млн рублей за сезон.
Защитник провел четвертый сезон в составе «Салавата». В минувшем FONBET чемпионате КХЛ на его счету 65 игр и 14 (4+10) очков. В плей-офф у него 0+1 в 10 матчах при полезности «минус 6».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Радмира Сахибгареева
