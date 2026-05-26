  • Демидов стал 2-м по очкам среди новичков «Монреаля» за один Кубок Стэнли в XXI веке – 9. Рекорд у Кофилда – 12 баллов
Иван Демидов сделал ассист с «Каролиной» и приблизился к рекорду «Монреаля».

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов сделал голевую передачу в третьем матче серии финала Восточной конференции против «Каролины» (2:3 ОТ, 1-2).

На счету 20-летнего россиянина стало 9 (3+6) очков в 17 матчах текущего Кубка Стэнли. Это второй результат для новичков клуба в XXI веке. Рекорд принадлежит Коулу Кофилду – 12 (4+8) баллов в плей-офф-2021.

Лучший результат в истории «Канадиенс» по этому показателю у Клода Лемье – 16 (10+6) очков в 20 матчах Кубка Стэнли-1986.

Марнер в огне, «Монреаль» – тактический монстр, у Маккиннона травма. В НХЛ – лучшие финалы конференции за 10 лет

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Добротный сезон
Так начать в НХЛ дорого стоит. Чем бы ни закончилась серия с Каролиной, Иван отлично провел первый ПО и это довольно редкий случай когда результативность игрока ниже его качества игры, по крайней мере по ощущениям. И +/- полезность лучше чем у всего первого звена Монреаля
