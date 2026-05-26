  • Андрей Коваленко о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Штаб Никитина заложил мощный фундамент. Хартли и его помощники пришли на готовое и добавили свое»
Андрей Коваленко о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Штаб Никитина заложил мощный фундамент. Хартли и его помощники пришли на готовое и добавили свое»

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко поделился мнением о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина. В решающей серии ярославцы оказались сильнее «Ак Барса» (4-2 в серии).

– За счет чего «Локомотив» в финале прошел «Ак Барс»?

– За счет кубкового опыта. Состав «Локомотива» практически на сто процентов сохранился с прошлого, чемпионского, года. Штаб Игоря Никитина за пять лет заложил мощный фундамент, Боб Хартли и его помощники пришли на готовое и добавили свое.

Такого стабильного и глубокого состава нет, наверное, ни в одном клубе КХЛ, это ярославская привилегия. Отсюда результат. Плюс Казань совершила ошибки, которые Ярославль использовал.

– Какие?

– Один из игроков «Ак Барса», на мой взгляд, совершенно напрасно начал критиковать соперников через прессу, перешел на личности. В плей-офф такие моменты всегда отслеживаются. И такая опытная команда, как «Локомотив», обязательно использует их как дополнительную мотивацию.

Посмотрите, как сыграл тот же Александр Радулов. Он – очень эмоциональный хоккеист, но провокации соперника, наоборот, позволили ему сберечь свои эмоции и воплотить их в командный результат.

Особенно это бросалось в глаза в решающем, шестом, матче, когда Радулов молча уходил от любой заварушки, всю энергию направив на завоевание Кубка. Настоящий лидер! – сказал Коваленко.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
Саню казанцы всю серию пытались вывести из себя, зная его эмоциональность. Карпухин, Сафонов, Денисенко. Но ничего не вышло. Саня просто улыбался и уезжал. Разок высказал "цыганенку" все по делу. Тут с Коваленко соглашусь, слишком неуважительны были высказывания про каких то "красивых артистов", про "на жопе по льду отвозили". Игроки Локомотива про сопепников такого никогда не говорят. Да что говорить, перед финалом и болельщики казанские(не все конечно, но многие) изначально надели на себя короны, а я им писал, что не рано ли, больно снимать потом будет. Дошло до того, что вынесут Локо 4:0 или 4:1 максимум. Это тоже неуважение к сопернику.
Кто писал про 4:0, 4:1? 1-2 человека на этом сайте или где вы видели такие комментарии? Зачем обобщать?
Могу легко найти пару комментариев. Назову сразу двоих, остальных не буду искать, ибо нет времени лопатить все комменты. Вот двое, можешь почитать их профили и их комменты: AkBars555 и Илья Муромцев.
Насчет обобщать, я и написал что не все, но таких было много, которые даже еще во время серии Локо с Авой уже писали, что АкБарс уделает любого из этой пары.
Коваленко про какого-то Сафонова, видимо? Все про него говорят. Интересно узнать - кто это?))))))
Это вратарь ПСЖ🤣
Он даже постоянно к Исаеву подъезжал и кричал: Я Сафонов, я Сафонов, неужели не знаете меня? 🤣
«Спасибо» Курьянову за большинство, в таком случае
Курьянов заложил основу большинства и атаку. Это на его багаже Локомотив вывозит. Если бы не Курьянов, то вообще бы ничего не забили, только стояли бы в обороне и оглядывались. Вот он - настоящий серый кардинал Локомотива. А Никитин был только для виду. Пора уже смело говорить о багаже Курьянова!)
Вот-вот. Сколько Кубков Гагарина Локомотив выиграл, пока Курьянова не было в штабе Никитина? Стоило прийти ему, как сразу же и регулярку и Кубок взяли. А то всё «Игорь Валерич, да Игорь Валерич»😅
Сейчас посмотрел, оказывается в плей-офф 2002 года состав участников в полуфинале был такой же, как в 2026.
Кто только не полоскал никитинский Локомотив за игровой стиль... и ни кто не посмел сказать подобное о никитинской конюшне...А стиль то одинаковый.... И коваленко лижет под хвостом у мерина...
