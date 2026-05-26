Андрей Коваленко о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Штаб Никитина заложил мощный фундамент. Хартли и его помощники пришли на готовое и добавили свое»

Андрей Коваленко о победе «Локомотива» в плей-офф: Никитин заложил фундамент.

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко поделился мнением о победе «Локомотива » в Кубке Гагарина. В решающей серии ярославцы оказались сильнее «Ак Барса » (4-2 в серии).

– За счет чего «Локомотив» в финале прошел «Ак Барс»?

– За счет кубкового опыта. Состав «Локомотива» практически на сто процентов сохранился с прошлого, чемпионского, года. Штаб Игоря Никитина за пять лет заложил мощный фундамент, Боб Хартли и его помощники пришли на готовое и добавили свое.

Такого стабильного и глубокого состава нет, наверное, ни в одном клубе КХЛ, это ярославская привилегия. Отсюда результат. Плюс Казань совершила ошибки, которые Ярославль использовал.

– Какие?

– Один из игроков «Ак Барса», на мой взгляд, совершенно напрасно начал критиковать соперников через прессу, перешел на личности. В плей-офф такие моменты всегда отслеживаются. И такая опытная команда, как «Локомотив», обязательно использует их как дополнительную мотивацию.

Посмотрите, как сыграл тот же Александр Радулов. Он – очень эмоциональный хоккеист, но провокации соперника, наоборот, позволили ему сберечь свои эмоции и воплотить их в командный результат.

Особенно это бросалось в глаза в решающем, шестом, матче, когда Радулов молча уходил от любой заварушки, всю энергию направив на завоевание Кубка. Настоящий лидер! – сказал Коваленко.

