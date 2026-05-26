Крис Джонстон: «Лавиолетт уже поднялся у «Ойлерс» в шорт-листе тренеров, думаю. Он также будет интересен «Торонто» и «Лос-Анджелесу»

Крис Джонстон: Лавиолетт уже поднялся у «Ойлерс» в шорт-листе тренеров.

Инсайдер Крис Джонстон заявил в программе The Nielson Show, что Питер Лавиолетт может претендовать на должность главного тренера в «Эдмонтоне » или «Торонто ».

«Думаю, Лавиолетт уже поднялся в шорт-листе «Ойлерс». «Вегас» дал понять, что не позволит Брюсу Кэссиди говорить с клубами до окончания плей-офф, но мы не знаем, что будет после.

«Эдмонтон» не может это контролировать, а лига не собирается вмешиваться, поэтому клубу приходится рассматривать другие варианты, а их не так много.

Ждать до лета – риск. Думаю, Лавиолетт также будет интересен «Торонто» и «Лос-Анджелесу », но в «Кингс» я не так уверен», – сказал Джонстон.

Лавиолетт не работает в НХЛ с 2025 года, когда его уволили из «Рейнджерс» после одного сезона.

