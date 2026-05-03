«Ак Барс» в 6-й раз сыграет в финале Кубка Гагарина – повторение рекорда КХЛ. Казанцы впервые с 2023-го вышли в решающую серию

«Ак Барс» в шестой раз сыграет в финале Кубка Гагарина.

«Ак Барс » вышел в финал Кубка Гагарина, оказавшись сильнее «Металлурга » в пятой игре полуфинальной серии (4:3 ОТ, 4-1). Победный гол в овертайме на счету Александра Барабанова.

Казанцы в шестой раз в своей истории сыграют в решающей серии плей-офф FONBET КХЛ. Это повторение рекорда лиги, аналогичный показатель у ЦСКА .

«Ак Барс» трижды выигрывал главный трофей (2009, 2010 и 2018) при двух поражениях в финале (2015, 2023).

Команда Анвара Гатиятулина встретится с победителем пары «Локомотив » – «Авангард » (2-3 в серии).

