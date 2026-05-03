  • «Ак Барс» в 6-й раз сыграет в финале Кубка Гагарина – повторение рекорда КХЛ. Казанцы впервые с 2023-го вышли в решающую серию
«Ак Барс» в шестой раз сыграет в финале Кубка Гагарина.

«Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина, оказавшись сильнее «Металлурга» в пятой игре полуфинальной серии (4:3 ОТ, 4-1). Победный гол в овертайме на счету Александра Барабанова.

Казанцы в шестой раз в своей истории сыграют в решающей серии плей-офф FONBET КХЛ. Это повторение рекорда лиги, аналогичный показатель у ЦСКА.

«Ак Барс» трижды выигрывал главный трофей (2009, 2010 и 2018) при двух поражениях в финале (2015, 2023).

Команда Анвара Гатиятулина встретится с победителем пары «Локомотив» – «Авангард» (2-3 в серии).

⚡️ «Ак Барс» выиграл серию с «Металлургом» (4-1) и вышел в финал Кубка Гагарина

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2824 голоса
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
101 комментарий
Казань с заслуженной победой.
Разобрали на винтики. Желаю кубок. Во всяком случае буду топить за вас.
Ответ Stepan Moris
Спасибо родной. Достойно играли
Ответ Stepan Moris
Согласен! Казань молодцы!
Тут пенять можно только на себя, в очередной раз подтвердилась фраза, что в плей-офф выигрывают те, кто умеет играть в обороне! Но я думаю, что состав поменяется прилично, но круто что даже в этом сезоне открыли пару крутых фамилий!
Набокову удачи в Колорадо, корить его не вижу смысла. Но поймём он вратарь одного сезона, или действительно нынешний стиль Магнитки подразумевает множество пропущенных шайб.
Ак барсу удачи в финале!
Всех болельщиков Ак барса с победой!!! Заслуженная победа и выход в финал!!!
Ответ Henry88
Хорошо что Билялетдинов помогает
Ответ Сергей Денисов
Хорошо, что Анвар тренер
Скажи мне кто-нибудь в начале или в середине сезона, что полумертвый на тот момент Ак Барс выйдет в финал, я ни за что не поверил и предложил бы человеку протрезветь. Напоминает сезон 2009-2010, когда мы в регулярке еле-еле ползали, а в ПО примерно в таком стиле выиграли
Ответ barsik94
Есть такое, но в том ПО вылетели Зарипов и Морозов. Сейчас такое страшно и представить.
Ответ Серый
Я думаю, сейчас Ак Барсу вообще будет не страшно, если вылетят Зарипов и Морозов :)
Теперь по фактам:

- Ак Барс здорово защищался
- Брал все толкотню около бортов
- Выигрывал 80% вбрасываний
- Билялов тащил
- Лидера Ак Барс забивали в нужные моменты
- Неожиданно забивали Кателевский, Пустозеров, Дыняк и даже, прости хоспаде, Денисенко

В целом, абсолютно заслуженно! Браво!
Ответ Бомбардир Ковтун
Дыняка, мне кажется, очень недооценивают. Парень играет в силовой манере, но при случае старается и обыграть и креативно сыграть. Думаю в команде попроще он был бы в топ-6.
Ответ GriVl
Дыняк это наш второй Стёпа татарин, мололец парень, всегда работает с полной отдачей!
Пора уже первого четырехкратного лиге получить, а то первый, двукратный и трёхкратный был Ак Барс, потом остальные
Ответ Алексей Чугуев
Аж не верится
пора блог реанимировать))
Ответ Б.И.С.
пора блог реанимировать))
Думаешь?
А ведь попади Толчинский в пустой угол с метра за минуту до гола, всё было бы по-другому... а так не забиваешь ты, забивают тебе. Да, там не очень удобно было, но он принял, а Билялов открыл кусок ворот. Пенять Магнитка может только на себя. Ак Барс с победой
Ответ Святослав Федорович
Разин думал, что скорость решает, оказалось против лома нет приема!
Ответ Святослав Федорович
Если бы, да кабы. Ак Барс на классе прошёл Металлурга
А теперь помечтать.. Хочется финал Авангард - Ак Барс, как раз двадцать лет спустя. Ну и реванш, само собой :)
Ответ Габорик
Комментарий скрыт
Ответ Clever_mind
Фанатка после матча сканировала "омский авангард")))
Ак Барс больше молодцы ребята, всегда верю в команду, ругаю, критикую, но верю!
Спасибо за победу ребята!
Впереди финал, болеем за Ак Барс!
С победой, казанцы! Заслужили!
