«Ак Барс» в 6-й раз сыграет в финале Кубка Гагарина – повторение рекорда КХЛ. Казанцы впервые с 2023-го вышли в решающую серию
«Ак Барс» в шестой раз сыграет в финале Кубка Гагарина.
«Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина, оказавшись сильнее «Металлурга» в пятой игре полуфинальной серии (4:3 ОТ, 4-1). Победный гол в овертайме на счету Александра Барабанова.
Казанцы в шестой раз в своей истории сыграют в решающей серии плей-офф FONBET КХЛ. Это повторение рекорда лиги, аналогичный показатель у ЦСКА.
«Ак Барс» трижды выигрывал главный трофей (2009, 2010 и 2018) при двух поражениях в финале (2015, 2023).
Команда Анвара Гатиятулина встретится с победителем пары «Локомотив» – «Авангард» (2-3 в серии).
⚡️ «Ак Барс» выиграл серию с «Металлургом» (4-1) и вышел в финал Кубка Гагарина
Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2824 голоса
Локомотив
Авангард
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
101 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Разобрали на винтики. Желаю кубок. Во всяком случае буду топить за вас.
Тут пенять можно только на себя, в очередной раз подтвердилась фраза, что в плей-офф выигрывают те, кто умеет играть в обороне! Но я думаю, что состав поменяется прилично, но круто что даже в этом сезоне открыли пару крутых фамилий!
Набокову удачи в Колорадо, корить его не вижу смысла. Но поймём он вратарь одного сезона, или действительно нынешний стиль Магнитки подразумевает множество пропущенных шайб.
Ак барсу удачи в финале!
- Ак Барс здорово защищался
- Брал все толкотню около бортов
- Выигрывал 80% вбрасываний
- Билялов тащил
- Лидера Ак Барс забивали в нужные моменты
- Неожиданно забивали Кателевский, Пустозеров, Дыняк и даже, прости хоспаде, Денисенко
В целом, абсолютно заслуженно! Браво!
Спасибо за победу ребята!
Впереди финал, болеем за Ак Барс!