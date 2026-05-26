«Динамо» закрепило права на Комтуа, Моторыгина, Дер-Аргучинцева и еще на 16 хоккеистов
19 хоккеистов получили квалификационные предложения от «Динамо».
Бело-голубые закрепили за собой права на следующих хоккеистов: Максим Моторыгин, Семен Дер-Аргучинцев, Артем Бондарь, Иван Зинченко, Дмитрий Зуган, Даниил Давыдов, Тимофей Катков, Тимур Кол, Максим Комтуа, Эдуард Мишиков, Максим Муранов, Марио Паталаха, Илья Подсуха, Даниил Прохоров, Марат Сабитов, Сергей Савинов, Кирилл Савушкин, Иван Селиванов, Магомед Шараканов.
Ранее главный тренер бело-голубых Леонид Тамбиев рассказал о желании расстаться с Комтуа. Моторыгин может получить оффер-шит от «Металлурга». Дер-Аргучинцев рассматривает возможность отъезда в НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Динамо»
