Швеция вышла в плей-офф ЧМ-2026 с 4-го места в группе. Четвертьфинал – против Швейцарии или Финляндии
Сборная Швеции вышла в плей-офф ЧМ по хоккею.
Сборная Швеции обыграла команду Словакии (4:2) в матче группового этапа ЧМ-2026.
Таким образом, команда тренера Сэма Халлама вышла в четвертьфинал турнира с четвертого места в группе B, набрав 12 очков в 7 играх. Словакия стала пятой в таблице с 11 баллами.
В четвертьфинале Швеция сыграет с победителем матча Швейцария – Финляндия, который определит лидера в группе A. У команд на данный момент по 18 баллов.
Четвертьфинальные матчи на чемпионате мира пройдут 28 мая.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
