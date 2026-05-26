  • Швеция вышла в плей-офф ЧМ-2026 с 4-го места в группе. Четвертьфинал – против Швейцарии или Финляндии
Сборная Швеции вышла в плей-офф ЧМ по хоккею.

Сборная Швеции обыграла команду Словакии (4:2) в матче группового этапа ЧМ-2026.

Таким образом, команда тренера Сэма Халлама вышла в четвертьфинал турнира с четвертого места в группе B, набрав 12 очков в 7 играх. Словакия стала пятой в таблице с 11 баллами.

В четвертьфинале Швеция сыграет с победителем матча ШвейцарияФинляндия, который определит лидера в группе A. У команд на данный момент по 18 баллов.

Четвертьфинальные матчи на чемпионате мира пройдут 28 мая.

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2026

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
ну кстати несмотря на место и результаты, играют неплохо все, а Стенберг с Бьорком вполне даже справляются с топовым звеном
Ответvendigo
К тому же пацанам по 18 и 19 лет!!! И так топят!!! А гол Стенберга это вообще шедевр!!!!
