38-летний Жиру намерен продолжить карьеру. Форвард набрал 49 очков в 82 матчах сезона за «Оттаву»
Клод Жиру намерен продолжить карьеру в НХЛ.
38-летний нападающий Клод Жиру рассчитывает провести еще один сезон в НХЛ.
У канадского форварда истекает контракт с «Оттавой» с зарплатой 2 миллиона долларов в год.
В этом сезоне Жиру набрал 49 (14+35) очков при полезности «плюс 20» в 82 матчах регулярного чемпионата. Среднее игровое время – 16:18.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии