38-летний Жиру намерен продолжить карьеру. Форвард набрал 49 очков в 82 матчах сезона за «Оттаву»

Клод Жиру намерен продолжить карьеру в НХЛ.

38-летний нападающий Клод Жиру рассчитывает провести еще один сезон в НХЛ .

У канадского форварда истекает контракт с «Оттавой» с зарплатой 2 миллиона долларов в год.

В этом сезоне Жиру набрал 49 (14+35) очков при полезности «плюс 20» в 82 матчах регулярного чемпионата. Среднее игровое время – 16:18.