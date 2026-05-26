36-летний Сохатский – самый ценный игрок плей-офф ВХЛ. Вратарь «Югры» выиграл 12 из 14 матчей, из них 4 игры – на ноль
36-летний голкипер «Югры» Владимир Сохатский признан самым ценным игроком Кубка Чемпиона России.
Клуб из Ханты-Мансийска стал чемпионом ВХЛ в этом сезоне, обыграв «Химик» (4-1 в серии) в финале.
Сохатский сыграл на ноль в четвертом и пятом матчах серии.
В общей сложности вратарь выиграл 12 из 14 матчей в плей-офф, а также сыграл четыре игры на ноль.
Добавим, что Сохатский сыграл 11 матчей на ноль в регулярном чемпионате.
«Югра» стала чемпионом ВХЛ впервые с 2021 года. Команда выиграла Кубок Чемпиона России, обыграв «Химик» (4-1 в серии) в финале
