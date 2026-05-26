Фетисов о «Локомотиве»: «Кубок выиграть тяжело, повторить – нереально трудно. Третий раз – это уже совсем серьезная задача, но Радулов сказал, что идет за третьим»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о том, может ли «Локомотив » выиграть Кубок Гагарина в третий раз подряд.

– Ярославль, однозначно, хоккейный город. Это один из городов, где полные стадионы, и есть поддержка, несмотря на то, как выступает команда.

Приятно было видеть молодежку, которая доминировала даже в матче с действующим чемпионом – «Спартаком». Молодцы. Это подготовка резерва. Посмотрим, как будет дальше складываться судьба этих молодых ребят.

– Смогут ли взять третий кубок Гагарина подряд, учитывая еще и смену тренера?

– Это будет еще уникальнее, если три Кубка подряд будут завоеваны с разными тренерами. Непросто.

Кубок выиграть тяжело, повторить – нереально трудно. Третий раз – это уже совсем серьезная задача, но Саша Радулов сказал, что идет за третьим.

Это о многом говорит: лидер настроен на победу в третьем Кубке. Это настоящий спортивный подвиг, – сказал Вячеслав Фетисов .