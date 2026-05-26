  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Серебряков о поражении от «Локомотива»: «Авангарду» не хватило чемпионского опыта, может. Не хватило спокойствия, такого, как Радулов, который может всех успокоить»
0

Серебряков о поражении от «Локомотива»: «Авангарду» не хватило чемпионского опыта, может. Не хватило спокойствия, такого, как Радулов, который может всех успокоить»

Никита Серебряков высказался о поражении от «Локомотива».

Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков поделился мыслями о поражении от «Локомотива» (3-4 в серии) в полуфинале Кубка Гагарина.

– С момента вылета «Авангарда» из плей-офф прошло больше двух недель, уже получилось отпустить этот результат?

– Безусловно, до сих пор обидно. Естественно, это колоссальный опыт, но через душевную боль. Через это надо пройти, сделать правильные выводы, извлечь уроки и двигаться дальше.

– Понятно, что все топ-клубы думают только о Кубке Гагарина, но тем не менее, «Авангарду» удалось дойти до седьмого матча полуфинала. Как оцениваете такой результат?

– Если бы серия закончилась так же, но при других обстоятельствах, то оценка могла быть лучше. А так мы вели 3-1, оставалось не так много времени до победы, но в итоге проиграли. Но вообще у нас было много новых ребят, человек 14-15.

Поэтому команда долго привыкала к требованиям Ги Буше и мы только ближе к декабрю начали понимать и выполнять тренерскую установку. Отсюда пришли и результаты.

Оценивать всю команду мне не совсем правильно будет, этим должны заниматься руководители, но могу сказать, что сезон получился интересный. Да, завоевали бронзовые медали, а не достоинством выше, как хотели. Но в любом случае, это было запоминающееся время.

– Согласны, что переломным моментом серии с «Локомотивом» стала концовка шестой игры, когда ваша команда за 33 секунды упустила преимущество в две шайбы?

– Я бы не сказал, что это был ключевой момент серии. Легче всего говорить, что надо было просто выстоять те 30 секунд. В любом случае, я считаю, что ключевые моменты были в других играх, еще до шестого матча.

А что касается этих секунд… Думаю, мы просто неправильно сыграли. Где-то не хватило спокойствия и опыта, где-то сил.

До этого плей-офф я не понимал, что такое чемпионский опыт, но теперь лично увидел. Может, и его нам не хватило.

Не хватило и инстинкта убийцы, спокойствия, такого человека, как Саша Радулов, который может успокоить всех. Тяжело гадать, но в любом случае это станет колоссальным опытом для всех нас, – сказал Никита Серебряков.

Читать блог Серебрякова на Трибуне

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoНикита Серебряков
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoЛокомотив
logoГи Буше
logoАлександр Радулов
logoАвангард

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Спокойствие и опыт вытекают одно из другого. Главная же причина фиаско Авангарда это то, что команде не хватило силенок. Элементарно не хватило. Повести в серии 2:0 после двух игр на выезде что может быть лучше? Сегодня пересмотрел третью игру в Омске. Авангард вел дома после 30 мин. игры 2:0. Но оставшее время играло только Локо, Омск был похож на сонных мух и закономерно проиграл. 6 игра, там Омск вел 2:0 до последней минуты. Локо сравнял и в ОТ дожал. 7 игра за пол мин. до конца 2 периода Омск вел 3:1. И опять Локо выравнивает игру и в ОТ выигрывает. Один раз случайность, а когда это происходит постоянно это закономерность. А закономерность эта вытекает из самой системы подготовки команды к ПО. Но это отдельная история. А если коротко, то это и физика, и тактика, и стратегия, и психология, которая многими недооценена.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Подохренел, конечно. Будто танк по мне проехался». Никита Серебряков после драмы с «Локомотивом»
26 мая, 00:00Трибуна
Рекомендуем
Главные новости
Рябыкин о Ливо в «Авангарде»: «Такие игроки – штучный товар. За Окулова тоже были опасения, но он смог раскрыться»
9 минут назад
Есмантович о молодых игроках: «Не надо торопиться ехать в НХЛ – есть примеры Капризова, Сорокина и масса других. Да, есть Кучеров, но у нас появляются новые площадки и подходы»
32 минуты назад
Терещенко об академии «Красная Машина»: «Ротенберг – сильный менеджер, при нем школа за 4 года добилась существенного прогресса. Пора возрождать подмосковный хоккей»
вчера, 21:58
Майоров об отмене решения ИИХФ о недопуске России: «По существу у нас нет ни молодежной, ни взрослой сборной. Нужно назначать туда тренеров. И прекратить эксперименты с «Россией 25»
вчера, 21:51
Канада сыграет с Финляндией, Швейцария – с Норвегией в 1/2 финала ЧМ-2026
вчера, 21:20
ЧМ-2026 по хоккею. 1/4 финала. Швеция проиграла Швейцарии, Норвегия одолела Латвию, Канада победила США, Финляндия обыграла Чехию
вчера, 20:59
Есмантович о приобретении прав на Замулу: «Я лично принял это решение. У нас нет контракта с ним. Очень хотели бы, чтобы он был у нас, но не факт, что это может случиться»
вчера, 20:54
Норвегия победила Латвию (2:0) в 1/4 финала ЧМ-2026 и впервые в истории вышла в полуфинал
вчера, 20:44
Морозов об изменении структуры плей-офф: «Сможем увидеть различные пары во 2-м раунде. Восток может сыграть с Востоком, а Запад – с Западом. Это дает стимул клубам набирать больше очков»
вчера, 20:17
Есмантович о сезоне ЦСКА: «Бесполезно искать плюсы. Видим свои недоработки, хоккеистов, с которыми ошиблись. Это все надо менять и регулировать»
вчера, 20:10
Ко всем новостям
Последние новости
Бродер о смерти Клода Лемье: «Хоккейный мир потерял настоящего воина. Мои мысли и молитвы с его семьей. Покойся с миром»
20 минут назад
Финал Кубка Стэнли-2026 стартует 2 или 4 июня – в зависимости от числа матчей в серии «Каролины» и «Монреаля»
сегодня, 03:10
Есмантович о Нестерове: «У Никиты никогда не было желания уйти из ЦСКА. Провели с ним переговоры, сделали предложение»
вчера, 21:40
Морозов про отмену Кубка Открытия: «Не все считают это мероприятие статусным, многие игроки не фотографируются с кубком. Если в будущем появится музей КХЛ, поместим его туда»
вчера, 21:28
Швейцария победила Швецию (3:1) в 1/4 финала и вышла в полуфинал домашнего ЧМ-2026
вчера, 21:12
Воробьев о ЧМ-2026: «Играют команды, которые не должны там выступать, если бы были россияне и белорусы. Турнир начинает быть интересным только с полуфиналов»
вчера, 20:36
Радулов о ЧМ по футболу: «Буду болеть за испанцев. Ну или за Аргентину. Хочу такой финал»
вчера, 20:28
Каменский о смерти Клода Лемье: «Видел его в декабре, когда мы праздновали 30-летие победы «Колорадо» в Кубке Стэнли. Он был вполне здоровым, веселым. Обидно, хороший игрок»
вчера, 19:59
Ротенберг о смерти Клода Лемье: «Скорбная новость. Он оставил большой след в мировом хоккее. Светлая память»
вчера, 19:43
Морозов о Кубке Первого канала: «Не возвращались к идее вернуть команду из легионеров. От ФХР не было никаких сообщений в этом году. Пока не знаем, где будет проходить турнир»
вчера, 19:34
Рекомендуем