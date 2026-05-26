Серебряков о поражении от «Локомотива»: «Авангарду» не хватило чемпионского опыта, может. Не хватило спокойствия, такого, как Радулов, который может всех успокоить»

Никита Серебряков высказался о поражении от «Локомотива».

Голкипер «Авангарда » Никита Серебряков поделился мыслями о поражении от «Локомотива » (3-4 в серии) в полуфинале Кубка Гагарина.

– С момента вылета «Авангарда» из плей-офф прошло больше двух недель, уже получилось отпустить этот результат?

– Безусловно, до сих пор обидно. Естественно, это колоссальный опыт, но через душевную боль. Через это надо пройти, сделать правильные выводы, извлечь уроки и двигаться дальше.

– Понятно, что все топ-клубы думают только о Кубке Гагарина, но тем не менее, «Авангарду» удалось дойти до седьмого матча полуфинала. Как оцениваете такой результат?

– Если бы серия закончилась так же, но при других обстоятельствах, то оценка могла быть лучше. А так мы вели 3-1, оставалось не так много времени до победы, но в итоге проиграли. Но вообще у нас было много новых ребят, человек 14-15.

Поэтому команда долго привыкала к требованиям Ги Буше и мы только ближе к декабрю начали понимать и выполнять тренерскую установку. Отсюда пришли и результаты.

Оценивать всю команду мне не совсем правильно будет, этим должны заниматься руководители, но могу сказать, что сезон получился интересный. Да, завоевали бронзовые медали, а не достоинством выше, как хотели. Но в любом случае, это было запоминающееся время.

– Согласны, что переломным моментом серии с «Локомотивом» стала концовка шестой игры, когда ваша команда за 33 секунды упустила преимущество в две шайбы?

– Я бы не сказал, что это был ключевой момент серии. Легче всего говорить, что надо было просто выстоять те 30 секунд. В любом случае, я считаю, что ключевые моменты были в других играх, еще до шестого матча.

А что касается этих секунд… Думаю, мы просто неправильно сыграли. Где-то не хватило спокойствия и опыта, где-то сил.

До этого плей-офф я не понимал, что такое чемпионский опыт, но теперь лично увидел. Может, и его нам не хватило.

Не хватило и инстинкта убийцы, спокойствия, такого человека, как Саша Радулов, который может успокоить всех. Тяжело гадать, но в любом случае это станет колоссальным опытом для всех нас, – сказал Никита Серебряков .

