«Айлендерс» продлили контракт со вторым бомбардиром своего фарма Фоуди. Форвард набрал 47 очков в 60 матчах сезона АХЛ

«Айлендерс » продлили контракт с 26-летним нападающим Лиамом Фоуди .

Договор заключен на один год и является двусторонним.

В этом сезоне канадец провел один матч в регулярном чемпионате НХЛ .

Фоуди стал вторым в списке бомбардиров «Бриджпорта » – фарм-клуба «островитян» в АХЛ . Он набрал 47 (26+21) очков в 60 играх регулярного чемпионата.