«Айлендерс» продлили контракт со вторым бомбардиром своего фарма Фоуди. Форвард набрал 47 очков в 60 матчах сезона АХЛ
«Айлендерс» продлили контракт с 26-летним нападающим Лиамом Фоуди.
Договор заключен на один год и является двусторонним.
В этом сезоне канадец провел один матч в регулярном чемпионате НХЛ.
Фоуди стал вторым в списке бомбардиров «Бриджпорта» – фарм-клуба «островитян» в АХЛ. Он набрал 47 (26+21) очков в 60 играх регулярного чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Айлендерс»
