  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Роман Ротенберг: «Не нравится, что решения принимаются в пользу иностранных тренеров – они красиво рассказывают на английском языке. У нас очень сильные специалисты»
0

Роман Ротенберг: «Не нравится, что решения принимаются в пользу иностранных тренеров – они красиво рассказывают на английском языке. У нас очень сильные специалисты»

Роман Ротенберг: не нравится, что решения принимаются в пользу иностранных тренеров.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, ранее тренировавший СКА, ответил на вопрос о мечте и остался недоволен поддержкой иностранных специалистов.

– Твоя мечта какая в ближайшее время? Встать на лавку опять?

– Моя мечта... Работать тренером, чтобы ребята, с кем я работаю, они мне говорили: «Это здорово, что вы к нам пришли, что вы нас тренируете». Вот такая мечта.

– То есть быть полезным?

– Конечно.

– Быть не только тренером, но и человеком, который может вовремя подсказать.

– Конечно, сейчас работа стала намного сложнее.

Я за то, чтобы тренеру давали работать не один сезон или не полсезона, как во многих сейчас командах. Тренер не может за полсезона ничего сделать. Это невозможно. В этой ситуации тренер может только сгореть.

Пример – Игорь Никитин в «Локомотиве». Он шел, шел – и докрутил команду до чемпионства. Заслуженно побеждая. Надо всегда давать время. К сожалению, у нас не всегда дают время.

Мне не нравится тенденция, что в пользу иностранных специалистов решения принимаются, потому что они красиво рассказывают на английском языке.

На самом деле у нас есть очень сильные тренеры, которые хорошо развиваются, черпают методики со всего мира.

Но и нам это нужно для нашей сборной – чтобы наши тренеры развивались, – сказал Роман Ротенберг в интервью Вячеславу Фетисову.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «Фетисов» на Rutube
logoРоман Ротенберг
logoВячеслав Фетисов
logoЛокомотив
logoИгорь Никитин
logoКХЛ
logoСКА
logoДинамо Москва
logoФХР

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Гражданин Великобритании Ротенберг так и не научился "красиво рассказывать" на английском языке?
ОтветИван Балашов
Гражданин Великобритании Ротенберг так и не научился "красиво рассказывать" на английском языке?
Боюсь, что и некрасиво - он не способен говорить по-английски! А вот нести чушь на прекрасном русском у него получается безупречно, причём всегда)
ОтветИван Балашов
Гражданин Великобритании Ротенберг так и не научился "красиво рассказывать" на английском языке?
Причем не только Британии, но и Финляндии. Еще и в пример приводит казахстанца Никитина🤪
Иностранец против иноземных тренеров, фигасе струя)
ОтветАрсений1990
Иностранец против иноземных тренеров, фигасе струя)
Вышел и обоссал всех)))) не дали ромке поработать)))
ОтветАрсений1990
Иностранец против иноземных тренеров, фигасе струя)
а как же его связи в тренерской среде в нхл,не поймут .
Дедушка иностранец приехал, красиво не говорил, а сделал свое дело, которое он умеет хорошо делать. Кубок Гагарина. Без лишних слов. А Йозе балаболил весь сезон. Без повода и с ним, будильники дарил, в кулаке бубенцы сжимал, а итог всем известен)
Я за то, чтобы тренеру давали работать не один сезон или не полсезона, как во многих сейчас командах.
---------------------
Сказал человек, уволивший Воробьева, Кудашова и Брагина из СКА после одного сезона
ОтветVixy11
Я за то, чтобы тренеру давали работать не один сезон или не полсезона, как во многих сейчас командах. --------------------- Сказал человек, уволивший Воробьева, Кудашова и Брагина из СКА после одного сезона
Под себя!
ОтветVixy11
Я за то, чтобы тренеру давали работать не один сезон или не полсезона, как во многих сейчас командах. --------------------- Сказал человек, уволивший Воробьева, Кудашова и Брагина из СКА после одного сезона
Но самая мерзость была в СКА, когда Кудашов был ГТ и после МЧМ к нему на лавку поставили Брагина и Ларионова.
))) Хартли приехал на сезон и взял КГ
Рома несколько лет красиво рассказывал про систему и т.д, потратил уйму казённых денег и ничего не добился.
Вот и думайте.
Это где тебе в СКА не давали тренировать? Всех тренеров подсидел, скупал всех лучших игроков в том числе и молодых. Бедненькому Динамо не дали порулить, иностранца Тамбиева взяли.
Зато топ-менеджеры у нас в стране сплошь отечественные, все доказали свою высочайшую квалификацию.
Гражданин Финляндии Ротенберг к иностранным тренерам относится, верно? У него скилла два - смешно рассказывать и пафосно при этом.
кто например?😆

один наш сильный специалист чуть не заглубил целый выводок молодых талантливых вратарей во главе с абсолютно топовым Серебряковым.
Ну вот Локомотиву вы можете быть очень полезны,если будете подальше от команды держаться Роман Борисович,и многие бы сказали-"Это здорово,что вы к нам не пришли,что вы нас не тренеруете"
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Губерниев: «Ротенберг справится, чтобы снова сделать «Локомотив» чемпионом. Он может тренировать любой клуб в КХЛ – для этого все есть»
26 мая, 13:42
Рекомендуем
Главные новости
Рябыкин о Ливо в «Авангарде»: «Такие игроки – штучный товар. За Окулова тоже были опасения, но он смог раскрыться»
9 минут назад
Есмантович о молодых игроках: «Не надо торопиться ехать в НХЛ – есть примеры Капризова, Сорокина и масса других. Да, есть Кучеров, но у нас появляются новые площадки и подходы»
32 минуты назад
Терещенко об академии «Красная Машина»: «Ротенберг – сильный менеджер, при нем школа за 4 года добилась существенного прогресса. Пора возрождать подмосковный хоккей»
вчера, 21:58
Майоров об отмене решения ИИХФ о недопуске России: «По существу у нас нет ни молодежной, ни взрослой сборной. Нужно назначать туда тренеров. И прекратить эксперименты с «Россией 25»
вчера, 21:51
Канада сыграет с Финляндией, Швейцария – с Норвегией в 1/2 финала ЧМ-2026
вчера, 21:20
ЧМ-2026 по хоккею. 1/4 финала. Швеция проиграла Швейцарии, Норвегия одолела Латвию, Канада победила США, Финляндия обыграла Чехию
вчера, 20:59
Есмантович о приобретении прав на Замулу: «Я лично принял это решение. У нас нет контракта с ним. Очень хотели бы, чтобы он был у нас, но не факт, что это может случиться»
вчера, 20:54
Норвегия победила Латвию (2:0) в 1/4 финала ЧМ-2026 и впервые в истории вышла в полуфинал
вчера, 20:44
Морозов об изменении структуры плей-офф: «Сможем увидеть различные пары во 2-м раунде. Восток может сыграть с Востоком, а Запад – с Западом. Это дает стимул клубам набирать больше очков»
вчера, 20:17
Есмантович о сезоне ЦСКА: «Бесполезно искать плюсы. Видим свои недоработки, хоккеистов, с которыми ошиблись. Это все надо менять и регулировать»
вчера, 20:10
Ко всем новостям
Последние новости
Бродер о смерти Клода Лемье: «Хоккейный мир потерял настоящего воина. Мои мысли и молитвы с его семьей. Покойся с миром»
20 минут назад
Финал Кубка Стэнли-2026 стартует 2 или 4 июня – в зависимости от числа матчей в серии «Каролины» и «Монреаля»
сегодня, 03:10
Есмантович о Нестерове: «У Никиты никогда не было желания уйти из ЦСКА. Провели с ним переговоры, сделали предложение»
вчера, 21:40
Морозов про отмену Кубка Открытия: «Не все считают это мероприятие статусным, многие игроки не фотографируются с кубком. Если в будущем появится музей КХЛ, поместим его туда»
вчера, 21:28
Швейцария победила Швецию (3:1) в 1/4 финала и вышла в полуфинал домашнего ЧМ-2026
вчера, 21:12
Воробьев о ЧМ-2026: «Играют команды, которые не должны там выступать, если бы были россияне и белорусы. Турнир начинает быть интересным только с полуфиналов»
вчера, 20:36
Радулов о ЧМ по футболу: «Буду болеть за испанцев. Ну или за Аргентину. Хочу такой финал»
вчера, 20:28
Каменский о смерти Клода Лемье: «Видел его в декабре, когда мы праздновали 30-летие победы «Колорадо» в Кубке Стэнли. Он был вполне здоровым, веселым. Обидно, хороший игрок»
вчера, 19:59
Ротенберг о смерти Клода Лемье: «Скорбная новость. Он оставил большой след в мировом хоккее. Светлая память»
вчера, 19:43
Морозов о Кубке Первого канала: «Не возвращались к идее вернуть команду из легионеров. От ФХР не было никаких сообщений в этом году. Пока не знаем, где будет проходить турнир»
вчера, 19:34
Рекомендуем