Роман Ротенберг: «Не нравится, что решения принимаются в пользу иностранных тренеров – они красиво рассказывают на английском языке. У нас очень сильные специалисты»
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, ранее тренировавший СКА, ответил на вопрос о мечте и остался недоволен поддержкой иностранных специалистов.
– Твоя мечта какая в ближайшее время? Встать на лавку опять?
– Моя мечта... Работать тренером, чтобы ребята, с кем я работаю, они мне говорили: «Это здорово, что вы к нам пришли, что вы нас тренируете». Вот такая мечта.
– То есть быть полезным?
– Конечно.
– Быть не только тренером, но и человеком, который может вовремя подсказать.
– Конечно, сейчас работа стала намного сложнее.
Я за то, чтобы тренеру давали работать не один сезон или не полсезона, как во многих сейчас командах. Тренер не может за полсезона ничего сделать. Это невозможно. В этой ситуации тренер может только сгореть.
Пример – Игорь Никитин в «Локомотиве». Он шел, шел – и докрутил команду до чемпионства. Заслуженно побеждая. Надо всегда давать время. К сожалению, у нас не всегда дают время.
Мне не нравится тенденция, что в пользу иностранных специалистов решения принимаются, потому что они красиво рассказывают на английском языке.
На самом деле у нас есть очень сильные тренеры, которые хорошо развиваются, черпают методики со всего мира.
Но и нам это нужно для нашей сборной – чтобы наши тренеры развивались, – сказал Роман Ротенберг в интервью Вячеславу Фетисову.
---------------------
Сказал человек, уволивший Воробьева, Кудашова и Брагина из СКА после одного сезона
Рома несколько лет красиво рассказывал про систему и т.д, потратил уйму казённых денег и ничего не добился.
Вот и думайте.
один наш сильный специалист чуть не заглубил целый выводок молодых талантливых вратарей во главе с абсолютно топовым Серебряковым.