Роман Ротенберг: «Не нравится, что решения принимаются в пользу иностранных тренеров – они красиво рассказывают на английском языке. У нас очень сильные специалисты»

Роман Ротенберг: не нравится, что решения принимаются в пользу иностранных тренеров.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, ранее тренировавший СКА, ответил на вопрос о мечте и остался недоволен поддержкой иностранных специалистов.

– Твоя мечта какая в ближайшее время? Встать на лавку опять?

– Моя мечта... Работать тренером, чтобы ребята, с кем я работаю, они мне говорили: «Это здорово, что вы к нам пришли, что вы нас тренируете». Вот такая мечта.

– То есть быть полезным?

– Конечно.

– Быть не только тренером, но и человеком, который может вовремя подсказать.

– Конечно, сейчас работа стала намного сложнее.

Я за то, чтобы тренеру давали работать не один сезон или не полсезона, как во многих сейчас командах. Тренер не может за полсезона ничего сделать. Это невозможно. В этой ситуации тренер может только сгореть.

Пример – Игорь Никитин в «Локомотиве» . Он шел, шел – и докрутил команду до чемпионства. Заслуженно побеждая. Надо всегда давать время. К сожалению, у нас не всегда дают время.

Мне не нравится тенденция, что в пользу иностранных специалистов решения принимаются, потому что они красиво рассказывают на английском языке.

На самом деле у нас есть очень сильные тренеры, которые хорошо развиваются, черпают методики со всего мира.

Но и нам это нужно для нашей сборной – чтобы наши тренеры развивались, – сказал Роман Ротенберг в интервью Вячеславу Фетисову .