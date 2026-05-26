Малкин подписал однолетний контракт с «Питтсбургом» с зарплатой 5,5 млн долларов. Форвард провел 20 сезонов в НХЛ

Евгений Малкин подписал новый контракт с «Питтсбургом».

«Питтсбург » продлил контракт с 39-летним нападающим Евгением Малкиным .

Россиянин подписал соглашение с «Пингвинс» на один год с зарплатой 5,5 миллиона долларов.

По истекающему договору средняя зарплата хоккеиста составляла 6,1 миллиона долларов за сезон.

В этом сезоне Малкин набрал 61 (19+42) балл при полезности «плюс 13» в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 3 (2+1) очка при полезности «0» в 6 играх.

Евгений был выбран «Пингвинс» под общим 2-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2004. Он выступает за команду с сезона-2006/07. Форвард на данный момент провел 20 сезонов в НХЛ.