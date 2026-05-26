Малкин подписал однолетний контракт с «Питтсбургом» с зарплатой 5,5 млн долларов. Форвард провел 20 сезонов в НХЛ
Евгений Малкин подписал новый контракт с «Питтсбургом».
«Питтсбург» продлил контракт с 39-летним нападающим Евгением Малкиным.
Россиянин подписал соглашение с «Пингвинс» на один год с зарплатой 5,5 миллиона долларов.
По истекающему договору средняя зарплата хоккеиста составляла 6,1 миллиона долларов за сезон.
В этом сезоне Малкин набрал 61 (19+42) балл при полезности «плюс 13» в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 3 (2+1) очка при полезности «0» в 6 играх.
Евгений был выбран «Пингвинс» под общим 2-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2004. Он выступает за команду с сезона-2006/07. Форвард на данный момент провел 20 сезонов в НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Питтсбурга»
20 лет пролетели)
- до 500 тыс. за кол-во сыгранных игр в регулярке - 250 за 42+ и ещё 250 за 63+
- 1 млн, если выйдут в плей-офф
- 500 тыс. за каждый пройденный раунд плова