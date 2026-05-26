  • Малкин подписал однолетний контракт с «Питтсбургом» с зарплатой 5,5 млн долларов. Форвард провел 20 сезонов в НХЛ
Евгений Малкин подписал новый контракт с «Питтсбургом».

«Питтсбург» продлил контракт с 39-летним нападающим Евгением Малкиным.

Россиянин подписал соглашение с «Пингвинс» на один год с зарплатой 5,5 миллиона долларов.

По истекающему договору средняя зарплата хоккеиста составляла 6,1 миллиона долларов за сезон.

В этом сезоне Малкин набрал 61 (19+42) балл при полезности «плюс 13» в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 3 (2+1) очка при полезности «0» в 6 играх.

Евгений был выбран «Пингвинс» под общим 2-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2004. Он выступает за команду с сезона-2006/07. Форвард на данный момент провел 20 сезонов в НХЛ.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Питтсбурга»
Абсолютно заслуженно, нужно красиво завершить карьеру в Питтсбурге
легенда Питтсбурга!
20 лет пролетели)
Как быстро ….эх 😢
Отличный вариант
Там даже побольше - 5,5 млн и до 3,5 млн бонусов:
- до 500 тыс. за кол-во сыгранных игр в регулярке - 250 за 42+ и ещё 250 за 63+
- 1 млн, если выйдут в плей-офф
- 500 тыс. за каждый пройденный раунд плова
Красота! Думал уйдет. Ещё год наслаждения его игрой. Тем более в этом сезоне держал уровень💪
Теперь ждём Ови
Не стали жадничать, молодцы.
Хорошая сделка для всех
Очень рад за него! Ещё попылит в новом сезоне. Надеюсь это будет ему стимул.
За былые заслуги на пенсию прилично насыпали.
То есть 5,5 для игрока, который в прошлом сезоне больше очка за игру в среднем набирал это с ума сойти какая переплата? Серьезно?
Не нужно забывать, что он отыграл всего 56 матчей.
