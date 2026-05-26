  • Ротенберг о тренерстве: «Я посмотрел все тренировки за 10 лет работы менеджером. Отработал с самыми известными специалистами, изучил все упражнения, тактику»
Роман Ротенберг поделился размышлениями о работе тренером.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, ранее возглавлявший СКА, поделился мыслями о тренерской работе.

– Точно знаю, что Роман Ротенберг мог бы быть крутым менеджером, президентом клуба – и вдруг он принимает решение, становится на лавку. Что вдруг ты вообще решил стать тренером? И, судя по всему, втюхался в эту профессию.

– Это любовь и связь с хоккеем с детства.

Все годы, когда я работал менеджером, занимаясь спортивной составляющей, подбором игроков, я с того момента все тренировки, которые были у команды, за эти 10 лет, я посмотрел все тренировки.

– Не пропустил ни одну?

– Просто смотрел все, изучал все тренировки – каждого тренера, с которым я работал.

Мне посчастливилось – я отработал с самыми известными специалистами, изучил все их упражнения, тактику, мне это было интересно. Я все упражнения записывал.

Мне помогал Владимир Юрзинов, с которым я близко общаюсь. Другие ребята, аналитики, мы все на видео снимали.

Бывает, какая-то проблема у команды, что-то не работает: большинство, меньшинство, выход из зоны, прохождение средней зоны, вход в зону, позиционная атака, атака с ходу. Я хотел разобраться – почему это не работает.

Мне нужно было погрузиться туда, и понять, какое у нас неправильное упражнение и какое нам нужно упражнение. Получили доступ к видео разных команд НХЛ – начал сравнивать, какие у нас упражнение, какие упражнения у команд НХЛ, чтобы себя развивать.

Когда сформировалось понимание, в какой хоккей мы бы хотели играть, чтобы это развивало команду, чтобы болельщики приходили... На том моменте, там пандемия, заболели тренеры, мне дали возможность встать на лавку, поработать, благодарен судьбе, что так произошло. Это совершенно другое. Это сложнее намного, это большие риски, ты отвечаешь результат.

И когда команда играет и побеждает, ребята получают удовольствие от игры, и приходят, говорят: «Спасибо, что дали хорошее упражнение, это развивает». И это самое лучшее ощущение в жизни. Это невозможно сравнить с другим успехом в качестве менеджера, руководителя – это другой уровень.

Каждый день я что-то новое узнаю, даже работая с детьми – как правильно преподнести, как научить. На это нужно время.

Когда сам начинаешь тренировать, не все получается сразу. Ты не можешь донести все свои мысли. Я против того, чтобы возглавлять команду по ходу сезона. Были такие предложения, но я против этого. Это неправильно.

Команду надо брать с нуля и формировать с летних сборов, вести, желательно это делать годами. Выстроить правильную систему игры – это огромная работа, – сказал Роман Ротенберг в интервью Вячеславу Фетисову.

Источник: канал «Фетисов» на Rutube
Когда Бог создавал все,он просил совета у Ротенберга.
ОтветRurik Gislasson
Роттенберг 6 дней смотрел, как Бог все создает. После этого он выучил все
ОтветVanila Panda
на 7 день, когда Бог отдыхал, Ротен создавал систему и методику
"Лошадь 10 лет почту возила, а читать не научилась". А. П. Чехов.
Ответ+79065281555
Шикарно!
Ответ+79065281555
👏👏👏
А толку? Ничего не умеешь
ОтветSobachkin
Из всего этого потока сознания очевидно только одно - Рома умеет писать.
ОтветSobachkin
А кубки первого кАнала для вас шутка что-ли?)
И так всё легко соплякам и просто
Папаша добьётся служебного роста
Папаша попросит весь зал кричать ему бис
Папаша исполнит любой сыночка каприз
ОтветMikhaL
Я чествую вас,сыновья дипломатов
Юристов,министров и профессоров
Ожиревших актрис,журналистов -магнатов
Многотомных поэтов и суперпевцов.

Маленький Рома под столом бегал,а песня Мальчики-мажоры уже была.Спасибо,что напомнили.Давно не слушал.
ОтветMikhaL
Несравненный Юрий Юлианович! Респект!
Я в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, как эта Земля, мне этот хоккей абсолютно понятен...
Пиз..ц клоун)
Я посмотрел все выступления Путина за 10 лет, готов быть президентом.
ИИ знаете? Он с Романом Борисовичем каждый раз советуется.
Я - головка от часов Заря
ОтветПавел Нестеров
У нас говорили - я, я.. головка от патефона Заря
Ротан будет тренировать Димона биатлонщика
ОтветAradeath
Желательно веслом бабашке...
