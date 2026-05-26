18-летний форвард Швеции Стенберг набрал 8 очков в 7 матчах ЧМ-2026. Он один из фаворитов драфта НХЛ

Ивар Стенберг забил четвертый гол на ЧМ по хоккею.

Нападающий сборной Швеции Ивар Стенберг забил гол в матче группового этапа ЧМ-2026 против команды Словакии (4:2).

18-летний форвард отличился в середине второго периода, сделав счет 3:1. Это его четвертый гол на турнире.

В общей сложности Стенберг набрал 8 (4+4) очков в 7 играх.

Стенберг является одним из фаворитом драфта НХЛ-2026. В прошедшем сезоне в чемпионате Швеции форвард записал на свой счет 33 (11+22) очка в 43 матчах регулярного чемпионата за «Фрелунду».