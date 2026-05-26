Малкин может заработать 3,5 млн долларов бонусами по контракту с «Питтсбургом»: 250 тысяч долларов – после 42-й и 63-й игры, 1 млн – за выход в плей-офф, 500 тысяч – за проход раундов
Евгений Малкин может получить 3,5 млн долларов бонусами по контракту.
В новом контракте Евгения Малкина и «Питтсбурга» предусмотрены дополнительные бонусы.
Российский хоккеист подписал новое соглашение с «Пингвинс» на один год и зарплатой 5,5 миллионов долларов.
Также форвард может заработать еще 3,5 миллиона долларов в качестве бонусов.
Малкин получит по 250 тысяч долларов после 42-й и 63-й игры в сезоне. Хоккеисту заплатят миллион долларов в случае выхода «Питтсбурга» в плей-офф.
Еще по 500 тысяч долларов игрок может заработать в случае прохода каждого из раундов Кубка Стэнли.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: PuckPedia
