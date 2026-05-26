Величкин о «Локомотиве»: «Надо дать Пелино возможность порулить. Майк вложил лепту в чемпионство. У человека три Кубка Гагарина. Не каждый российский тренер способен на такой результат»

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин считает, что Майк Пелино мог бы стать главным тренером «Локомотива».

Боб Хартли ранее объявил о завершении тренерской карьеры.

«Мне кажется, все реально. Пелино может стать главным. Просто следующий сезон будет особенно сложным для «Локомотива». И не надо от добра добра искать.

Если искать нового тренера, то будет новая система, к которой надо привыкнуть. Новые люди, новые знакомства. Зачем ломать копья полсезона? У «Локомотива» все идёт, всё налажено.

Я всегда был за постоянство. Здесь надо дать возможность. Майк вложил свою лепту в чемпионство. Надо дать возможность ему порулить, по моему мнению.

У человека три Кубка Гагарина за плечами. Канадец приехал и взял уже столько трофеев. Не каждый российский тренер способен на такой результат», – сказал Геннадий Величкин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
Геннадий Величкин
Майкл Пелино
Локомотив
КХЛ

Так рулил же уже. Правда там совсем другая команда была. Не всегда отличный помощник, может быть главным, примеров множество.
Не потянет, и Величкин это знает, хочет ослабить Локомотив, советчик.
Лучше посоветуй Величко начальникам взять его в Металлург !
Однажды от Боба передалось тренерство помощнику Звягину, что из этого получилось все знают. В любом случае Боба Хартли на заменить полноценно, а получится ли из Пелино главный покажет время.
Пелино 66 лет, он старше Хартли, 37 лет тренирует, причем ГТ он был только на уровне юниоров, думаю Майку при всем уважении тоже пора к внукам, а Локомотиву нужен новый наставник с перспективой на длительный срок
Согласен, такого же мнения.
При всем уважении к Пелино, как к человеку, нельзя его назначать главным. Ведь он не смог даже решить проблему большинства для чего его и брали в команду. Поэтому Величкин заботится не о Локо, а о Металлурге. А, кстати, возьмите его в Металлург. Ведь у него три кубка, а у Разина только один.)
Величкин знает , что сделать, чтобы мы третий кубок не выиграли.
