Величкин о «Локомотиве»: «Надо дать Пелино возможность порулить. Майк вложил лепту в чемпионство. У человека три Кубка Гагарина. Не каждый российский тренер способен на такой результат»

Геннадий Величкин: надо дать Пелино возможность порулить «Локомотивом».

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин считает, что Майк Пелино мог бы стать главным тренером «Локомотива ».

Боб Хартли ранее объявил о завершении тренерской карьеры.

«Мне кажется, все реально. Пелино может стать главным. Просто следующий сезон будет особенно сложным для «Локомотива». И не надо от добра добра искать.

Если искать нового тренера, то будет новая система, к которой надо привыкнуть. Новые люди, новые знакомства. Зачем ломать копья полсезона? У «Локомотива» все идёт, всё налажено.

Я всегда был за постоянство. Здесь надо дать возможность. Майк вложил свою лепту в чемпионство. Надо дать возможность ему порулить, по моему мнению.

У человека три Кубка Гагарина за плечами. Канадец приехал и взял уже столько трофеев. Не каждый российский тренер способен на такой результат», – сказал Геннадий Величкин .