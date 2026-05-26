  • «Питтсбург» и Малкин обсуждают однолетний контракт. «Пингвинс» могут предложить форварду 4,8 млн долларов в год
«Питтсбург» и 39-летний Евгений Малкин ведут переговоры о новом контракте.

Действующий договор форварда с кэпхитом 6,1 миллиона долларов в год рассчитан до конца этого сезона.

Клуб из Пенсильвании находится в контакте с Джей Пи Бэрри – агентом российского хоккеиста. Обе стороны сосредоточены на однолетнем соглашении.

В этом сезоне фактическая зарплата Малкина составила 4,8 миллиона долларов (3,8 млн – бонусы, 1 млн – базовая зарплата).

По данным The Athletic, «Питтсбург» по новому контракту может предложить Малкину зарплату 4,8 миллиона долларов за сезон.

В этом сезоне Малкин набрал 61 (19+42) балл в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 3 (2+1) очка в 6 играх.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
Выглядит как хороший вариант и для Малыча, и для команды. Если травм не будет - деньги эти он отобьёт
Да он за пол сезона отобьёт их, маловато даже дали.
Ну он пол-сезона и отыграет, как обычно.
Продлятся, чтоб красиво попрощаться в конце сезона
Нормальное предложение.
Главное чтобы здоровье не подкачало.
По полтора ляма рублей в день,неплохая пенсия
Налоги вычел?
нормально
Денег жопой жуй. Чего Дубас жалеет для легенды
Надо подписывать!
Подписал на год и 5,5 млн
