«Питтсбург» и Малкин обсуждают однолетний контракт. «Пингвинс» могут предложить форварду 4,8 млн долларов в год

«Питтсбург» и Евгений Малкин обсуждают однолетний контракт.

«Питтсбург» и 39-летний Евгений Малкин ведут переговоры о новом контракте.

Действующий договор форварда с кэпхитом 6,1 миллиона долларов в год рассчитан до конца этого сезона.

Клуб из Пенсильвании находится в контакте с Джей Пи Бэрри – агентом российского хоккеиста. Обе стороны сосредоточены на однолетнем соглашении.

В этом сезоне фактическая зарплата Малкина составила 4,8 миллиона долларов (3,8 млн – бонусы, 1 млн – базовая зарплата).

По данным The Athletic, «Питтсбург » по новому контракту может предложить Малкину зарплату 4,8 миллиона долларов за сезон.

В этом сезоне Малкин набрал 61 (19+42) балл в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 3 (2+1) очка в 6 играх.