  • Защитник «Металлурга» Яковлев об игре за «Ак Барс»: «Казань – классный город, отличная организация. Я благодарен клубу, он дал мне многое»
Защитник «Металлурга» Егор Яковлев поделился мнением о системе «Ак Барса». Он начинал карьеру в казанском клубе.

– Вы провели определенное время в Казани, сыграли даже один матч за основу «Ак Барса». Вспоминаете это время?

– Конечно. Казань – классный город, отличная организация. Здесь всегда приятно играть. Сейчас тяжело еще дополнительную мотивацию ловить, поскольку мотивация и так запредельная. Поэтому лучше не думать об этом.

– Есть желание доказать, что в Казани были не правы насчет вас? Не разглядели талант?

– Такого точно нет, вопрос так не стоит. Там было стечение обстоятельств, много всего произошло.

Я «Ак Барсу» только благодарен, он дал мне многое. Однозначно, с теплом отношусь, вспоминаю, до сих пор поддерживаю отношения с теми, с кем работал, приятно приезжать, увидеться, – сказал Яковлев.

«Металлург» и «Ак Барс» играют в полуфинальной серии Кубка Гагарина (1-3). Пятый матч пройдет в Магнитогорске 3 мая.

Яковлев о 4:2 с «Ак Барсом»: «Начиная 3-й период с преимуществом в 3 шайбы, не должно быть такого итогового результата. Надо это поправить, сделать работу над ошибками»

Странный вопрос. Там не Казань от него отказывалась. Яковлев бы пробился в основу Ак Барса. Просто после трагедии с хоккеистами Локомотива, ярославскому клубу дали возможность пригласить по одному молодому игроку из каждого клуба. Из системы Ак Барса позвали Яковлева. А журналист совсем под другим углом на его уход смотрит.
Яковлев слили игру
