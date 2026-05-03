  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вратарь «Металлурга» Набоков результативно ошибся в матче 1/2 Кубка Гагарина. Он потерял шайбу за воротами, «Ак Барс» забил в пустые
Видео
32

Вратарь «Металлурга» Набоков результативно ошибся в матче 1/2 Кубка Гагарина. Он потерял шайбу за воротами, «Ак Барс» забил в пустые

Вратарь «Металлурга» Набоков результативно ошибся в матче на вылет.

Вратарь «Металлурга» Илья Набоков допустил результативную ошибку в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» (1:2, первый период).

Голкипер не смог обработать шайбу за своими воротами. Форвард казанцев Дмитрий Кателевский ее отобрал и отдал голевую передачу Алексею Пустозерову, который открыл счет в игре, отличившись с пятачка.

Отметим, что магнитогорцы уступают в серии 1-3 и завершат сезон в случае поражения.

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2823 голоса
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
logoИлья Набоков
logoКХЛ
logoАк Барс
logoМеталлург Мг
видео
logoДмитрий Кателевский
logoАлексей Пустозеров
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В Колорадо ждут с нетерпением..............🙃🙃🙃
Ответ Олег
В Колорадо ждут с нетерпением..............🙃🙃🙃
Да нет, думаю в фарм его скинут в АХЛ и там он и сгинет.
Ответ Олег
В Колорадо ждут с нетерпением..............🙃🙃🙃
В Иглз если только.
Лёгким движением руки Илья превращается в Алёшу 💁‍♂️
Ответ Bdv68
Лёгким движением руки Илья превращается в Алёшу 💁‍♂️
В Аньку он превращается))
Просто 🤡 переоценённый.В прошлом сезоне всё доказано им было, в этом подтверждено. Почему его не обменяли, вот это загадка со звёздочкой.
Ответ S75v
Просто 🤡 переоценённый.В прошлом сезоне всё доказано им было, в этом подтверждено. Почему его не обменяли, вот это загадка со звёздочкой.
А почему Федоров и Козлов играют тебя не смущает?))
Ответ Xell
А почему Федоров и Козлов играют тебя не смущает?))
а это не от хорошей жизни
Не, вратарь, конечно, ошибся, но где хваленое нападение, которое третий матч подряд больше одной шайбы забить не может? Так-то право на ошибку должно быть у любого вратаря
Ответ Габорик
Не, вратарь, конечно, ошибся, но где хваленое нападение, которое третий матч подряд больше одной шайбы забить не может? Так-то право на ошибку должно быть у любого вратаря
Так они нервно играют, потому что знают что вратарь мышей не ловит, поэтому робкие, Ак Барс знает что Билялов все тащит, играют нагло и боевито.
Ответ Габорик
Не, вратарь, конечно, ошибся, но где хваленое нападение, которое третий матч подряд больше одной шайбы забить не может? Так-то право на ошибку должно быть у любого вратаря
Вася тоже в финале с центра пропускал.Шли и забивали.
Вся проблема Металлурга-это вратари.Один хороший сезон не показатель качества,скорее вспышка.
Ответ omsk78
Вся проблема Металлурга-это вратари.Один хороший сезон не показатель качества,скорее вспышка.
Вся проблема Металлурга в том, что проблемы с зимы не решены)))) Не усилили вратарскую позицию и не взяли защитников. Тогда Разин говорил а нафиг они нужны. Но странно да. Он же понимал что мы в ПО встретимся с Локо, Авой или АБ. И почему же они не нужны тогда? Ну что ж оказалось они нужны. А Разин в шоке. Он думал не понадобятся. Он в своем мире живет. Мире хоббитов. Но в нашем мире КХЛ, побеждают Орки.
Ответ Xell
Вся проблема Металлурга в том, что проблемы с зимы не решены)))) Не усилили вратарскую позицию и не взяли защитников. Тогда Разин говорил а нафиг они нужны. Но странно да. Он же понимал что мы в ПО встретимся с Локо, Авой или АБ. И почему же они не нужны тогда? Ну что ж оказалось они нужны. А Разин в шоке. Он думал не понадобятся. Он в своем мире живет. Мире хоббитов. Но в нашем мире КХЛ, побеждают Орки.
Ну да,защитники вам были нужны.
Ужас какая несобранность .Магнитогорцам видимо на фик не нужен этот кубок .Стыдно такие подарки делать в плейофф.
Готов мальчишка к НХЛ
50 млн руб за сезон
Вратарь как раньше говорили ,это пол команды. Билялов и Серебряков это реально пол команды ,молодцы парни .
Ответ Dexterrrrrrrrrr
Вратарь как раньше говорили ,это пол команды. Билялов и Серебряков это реально пол команды ,молодцы парни .
Слушай да был бы хотя бы 50летний Кошак, я был бы уверен что дожили бы до 7матча))
Ответ Xell
Слушай да был бы хотя бы 50летний Кошак, я был бы уверен что дожили бы до 7матча))
Скорее да, дожили бы точно.
Хахахахах, вратарь конечно тупанул, не надо было лезть за ворота, тогда бы гола не было, но мы все равно забили. 😁😂 2-1 ведем пока что
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡️ «Ак Барс» выиграл серию с «Металлургом» (4-1) и вышел в финал Кубка Гагарина
3 мая, 13:51
Защитник «Металлурга» Яковлев об игре за «Ак Барс»: «Казань – классный город, отличная организация. Я благодарен клубу, он дал мне многое»
3 мая, 09:35
Рекомендуем
Главные новости
Драфт-лотерея НХЛ. Лучшие шансы на общий 1-й выбор у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%)
31 минуту назадLive
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Миннесоту» во 2-м матче серии
38 минут назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии
сегодня, 19:58
Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»
сегодня, 18:58
«Локо» вышел в финал Кубка Харламова, выиграв серию у «Чайки» в 6 матчах (4-2)
сегодня, 18:25
Крис Джонстон: «Мэттьюс не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью. Прежде чем принять решение, он хочет увидеть состав клуба»
сегодня, 17:59
Генменеджер «Тампы» о будущем Купера: «Он здесь надолго»
сегодня, 17:46
Никишин допущен до участия в матчах плей-офф после сотрясения мозга. Защитник «Каролины» не играет с 25 апреля
сегодня, 17:26
Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»
сегодня, 17:13
Минулин продлил контракт с «Металлургом» на 3 года, Смолин – на год. «Нью-Джерси» и еще 2 клуба НХЛ интересовались вратарем (Metaratings)
сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский о чемпионских сезонах «Тампы» и вылете в 1-м раунде: «Мы упускаем больше голевых моментов и в итоге пропускаем, а не забиваем сами»
сегодня, 19:47
Холлидей продлил контракт с «Оттавой» на 2 года. Кэпхит – 1,075 млн долларов
сегодня, 17:35
Василевский об игре «Тампы»: «Мы все должны выполнять свою работу. Я должен делать сэйвы, защита – блокировать броски. Нападение должно забивать»
сегодня, 16:59
Ремпал об Овечкине: «У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это вживую»
сегодня, 14:58
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Китай одолел Эстонию, Румыния победила Южную Корею, Испания обыграла Нидерланды
сегодня, 14:30
Горбенко о 7-м матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Найдутся незаметные герои. Тем и хорош хоккей, что он держит каждого в напряжении до финальной сирены или забитой в овертайме шайбы»
сегодня, 13:58
Гомоляко о камбэке «Локомотива»: «В «Авангарде» опытный штаб и такие же опытные ребята, они должны отойти от этого потрясения. Перед 7-й игрой ни у кого нет преимущества»
сегодня, 13:46
Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»
сегодня, 11:56
Величкин о «Металлурге»: «У Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках»
сегодня, 11:44
Токкет о 0-2 в серии с «Каролиной»: «Филадельфию» уже хоронили, но мы выбрались. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Горжусь ими»
сегодня, 09:18
Рекомендуем