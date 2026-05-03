Вратарь «Металлурга» Набоков результативно ошибся в матче 1/2 Кубка Гагарина. Он потерял шайбу за воротами, «Ак Барс» забил в пустые

Вратарь «Металлурга» Набоков результативно ошибся в матче на вылет.

Вратарь «Металлурга » Илья Набоков допустил результативную ошибку в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса » (1:2, первый период).

Голкипер не смог обработать шайбу за своими воротами. Форвард казанцев Дмитрий Кателевский ее отобрал и отдал голевую передачу Алексею Пустозерову , который открыл счет в игре, отличившись с пятачка.

Отметим, что магнитогорцы уступают в серии 1-3 и завершат сезон в случае поражения.