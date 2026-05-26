  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • ЧМ-2026 по хоккею. Канада одолела Чехию, Швейцария обыграла Финляндию, Швеция – Словакию, США победили Австрию
0

ЧМ-2026 по хоккею. Канада одолела Чехию, Швейцария обыграла Финляндию, Швеция – Словакию, США победили Австрию

В Швейцарии завершился групповой раунд ЧМ-2026 по хоккею.

Завершается групповой этап чемпионата мира по хоккею-2026. Турнир проходит в Цюрихе и Фрибуре (Швейцария).

Латвия переиграла Венгрию (8:1), Швеция победила Словакию (4:2) за место в плей-офф, США обыграли Австрию (4:1), Швейцария победила Финляндию (4:2), Канада – Чехию (3:2).

Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.

Чемпионат мира-2026

Группа А

Группа В

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2026

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2026

Статистика ЧМ по хоккею 2026

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoЧМ по хоккею
результаты матчей
logoСборная Швейцарии по хоккею
logoСборная Венгрии по хоккею
logoСборная Норвегии по хоккею
logoСборная Финляндии по хоккею
logoСборная Швеции по хоккею
logoСборная Дании по хоккею
logoСборная Словакии по хоккею
logoСборная Чехии по хоккею
logoСборная Австрии по хоккею
logoСборная США по хоккею
logoСборная Латвии по хоккею
logoСборная Канады по хоккею с шайбой

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Почему-то, разговоры о донном чемпионате мира и о плохой формуле проведения, начались среди местных пользователей только после того, как отстранили сборную России. Раньше никого не волновало участие сборных типа Италии, или условной Венгрии. А что изменилось? Формула та же, она не настолько плохая, как говорят. Когда ещё ребята из Венгрии и Великобритании сыграют против Кросби и Ткачака? Плюс, это турнир, где присутствует огромное количество скаутов. Понятно, что формула не идеальна, чего уж там. Но, огульно обгаживать тоже не вижу причин. ЧМ - хорош: хоккей, весна. Что ещё надо?
ОтветПавел Бердышев
Почему-то, разговоры о донном чемпионате мира и о плохой формуле проведения, начались среди местных пользователей только после того, как отстранили сборную России. Раньше никого не волновало участие сборных типа Италии, или условной Венгрии. А что изменилось? Формула та же, она не настолько плохая, как говорят. Когда ещё ребята из Венгрии и Великобритании сыграют против Кросби и Ткачака? Плюс, это турнир, где присутствует огромное количество скаутов. Понятно, что формула не идеальна, чего уж там. Но, огульно обгаживать тоже не вижу причин. ЧМ - хорош: хоккей, весна. Что ещё надо?
Я хочу ротана в роли ГТ на ЧМ посмотреть. Вот что мне ещё надо. 🤣
ОтветПавел Бердышев
Почему-то, разговоры о донном чемпионате мира и о плохой формуле проведения, начались среди местных пользователей только после того, как отстранили сборную России. Раньше никого не волновало участие сборных типа Италии, или условной Венгрии. А что изменилось? Формула та же, она не настолько плохая, как говорят. Когда ещё ребята из Венгрии и Великобритании сыграют против Кросби и Ткачака? Плюс, это турнир, где присутствует огромное количество скаутов. Понятно, что формула не идеальна, чего уж там. Но, огульно обгаживать тоже не вижу причин. ЧМ - хорош: хоккей, весна. Что ещё надо?
Я бы еще добавил, что на хоккей многие фаны приезжают потусоваться, попить местного пива и весело провести время, зачем лишать болел из Венгрии, Британии, Франции, Австрии и т д праздника и себе же стрелять в ногу, ЧМ должен окупаться за счет рекламы и спонсоров, а если несколько стран урезать, то и доходы упадут.
Праздник хоккея продолжается! Всем хорошего дня
ОтветAlexander_1387
Праздник хоккея продолжается! Всем хорошего дня
И вам тоже)
--------
вы за Югру или за Химик сегодня?)
ОтветChecker77
И вам тоже) -------- вы за Югру или за Химик сегодня?)
Жаль Кузня не вышла )
Поздравляю болельщиков Латвии с выходом в четвертьфинал.
ОтветLina Starkova
Поздравляю болельщиков Латвии с выходом в четвертьфинал.
Красавчики!
У шведов плей-офф начнется сегодня 🙈
ОтветKazanest
У шведов плей-офф начнется сегодня 🙈
В таком случае в сегодняшнем матче Словакии ни чего не светит
ОтветKazanest
У шведов плей-офф начнется сегодня 🙈
Да и нужно побеждать шведам словаков в основное время
Обращение к ИСПАНЦУ! Вы интересный человек и явно любите хоккей! Но, нельзя в спорте наперед говорить гоп пока не перепрыгнул. Это просто неуважение к самому спорту и хоккею. Вы заметили, что тут в основном люди когда дают свои прогнозы, то добавляют: но все может быть, мне кажется и я так думаю, но это хоккей. Вы что сейчас, что писав, что Польша точно обыграет Литву в категоричном тоне, то есть по другому и быть не может, просто не ответили за свои слова, так как подаете это не как мнение, а как истину в последней инстанции. Я бывший проф спортсмен, тренер взрослый и детский и скажу так, за неуважение к сопернику и к духу самой игры хоккей наказывает. Вы любите себя в хоккее, а не хоккей в себе! А надо наоборот любить хоккей в себе. Испанский стыд испытываю за Вас и прошу Вас от всего сердца понять, что в спорте все возможно. Примите это не как критику, а как пожелание. Спасибо.
ОтветAlexander_1387
Обращение к ИСПАНЦУ! Вы интересный человек и явно любите хоккей! Но, нельзя в спорте наперед говорить гоп пока не перепрыгнул. Это просто неуважение к самому спорту и хоккею. Вы заметили, что тут в основном люди когда дают свои прогнозы, то добавляют: но все может быть, мне кажется и я так думаю, но это хоккей. Вы что сейчас, что писав, что Польша точно обыграет Литву в категоричном тоне, то есть по другому и быть не может, просто не ответили за свои слова, так как подаете это не как мнение, а как истину в последней инстанции. Я бывший проф спортсмен, тренер взрослый и детский и скажу так, за неуважение к сопернику и к духу самой игры хоккей наказывает. Вы любите себя в хоккее, а не хоккей в себе! А надо наоборот любить хоккей в себе. Испанский стыд испытываю за Вас и прошу Вас от всего сердца понять, что в спорте все возможно. Примите это не как критику, а как пожелание. Спасибо.
А мне вот интересно теперь, как это всё стыкуется с тем, что он знал, что Дания в прошлом году пройдёт Канаду? 🤣
ОтветAlexander_1387
Обращение к ИСПАНЦУ! Вы интересный человек и явно любите хоккей! Но, нельзя в спорте наперед говорить гоп пока не перепрыгнул. Это просто неуважение к самому спорту и хоккею. Вы заметили, что тут в основном люди когда дают свои прогнозы, то добавляют: но все может быть, мне кажется и я так думаю, но это хоккей. Вы что сейчас, что писав, что Польша точно обыграет Литву в категоричном тоне, то есть по другому и быть не может, просто не ответили за свои слова, так как подаете это не как мнение, а как истину в последней инстанции. Я бывший проф спортсмен, тренер взрослый и детский и скажу так, за неуважение к сопернику и к духу самой игры хоккей наказывает. Вы любите себя в хоккее, а не хоккей в себе! А надо наоборот любить хоккей в себе. Испанский стыд испытываю за Вас и прошу Вас от всего сердца понять, что в спорте все возможно. Примите это не как критику, а как пожелание. Спасибо.
Я говорю как я считаю нужным, основываясь на игре, понятное дело случайность может быть, но с точки зрения хоккея я редко когда ошибаюсь. Случайности невозможно рассчитать, я всегда оцениваю мастерство и на этом все. Тут явная случайность была, когда датчанин уже набрасывал просто в направлении ворот. Мне очень жаль что такое залетело, это лишило Словению 12 места, рекорда Словении в истории.
Кросби конечно великий
Испанец, я специально устроюсь в Спортс главным по хоккею, чтобы Вас удалить и потом сразу уволюсь!) (фильм Бег кто помнит)
ОтветAlexander_1387
Испанец, я специально устроюсь в Спортс главным по хоккею, чтобы Вас удалить и потом сразу уволюсь!) (фильм Бег кто помнит)
Никогда так испанец не был к провалу )) удались лучше . Хватит фейки создавать . Уже который раз ловишься , идиот )))) главным по хоккею , ага . Ребенок .
Чудак который в грудь себя бил и до последнего орал что Польша сильнее Казахстана теперь умничает и говорит как можно было полагать что Австрия выиграет в США))))
ОтветБелый офицер
Чудак который в грудь себя бил и до последнего орал что Польша сильнее Казахстана теперь умничает и говорит как можно было полагать что Австрия выиграет в США))))
Да, и он знал, что Дания пройдет Канаду в прошлом году. Ведь у Канады были какие-то Кросбяны, Маклины, Нэтаны, Цветки, Бени и т.д. Очевидно, что одинакового уровня сборные. 🤣
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Терещенко об академии «Красная Машина»: «Ротенберг – сильный менеджер, под его руководством школа за 4 года добилась существенного прогресса. Настало время возрождать подмосковный хоккей»
вчера, 21:58
Майоров об отмене решения ИИХФ о недопуске России: «По существу у нас нет ни молодежной, ни взрослой сборной. Нужно назначать туда тренеров. И прекратить эксперименты с «Россией 25»
вчера, 21:51
Канада сыграет с Финляндией, Швейцария – с Норвегией в 1/2 финала ЧМ-2026
вчера, 21:20
ЧМ-2026 по хоккею. 1/4 финала. Швеция проиграла Швейцарии, Норвегия одолела Латвию, Канада победила США, Финляндия обыграла Чехию
вчера, 20:59
Есмантович о приобретении прав на Замулу: «Я лично принял это решение. У нас нет контракта с ним. Очень хотели бы, чтобы он был у нас, но не факт, что это может случиться»
вчера, 20:54
Норвегия победила Латвию (2:0) в 1/4 финала ЧМ-2026 и впервые в истории вышла в полуфинал
вчера, 20:44
Морозов об изменении структуры плей-офф: «Сможем увидеть различные пары во 2-м раунде. Восток может сыграть с Востоком, а Запад – с Западом. Это дает стимул клубам набирать больше очков»
вчера, 20:17
Есмантович о сезоне ЦСКА: «Бесполезно искать плюсы. Видим свои недоработки, хоккеистов, с которыми ошиблись. Это все надо менять и регулировать»
вчера, 20:10
Радулов о том, хочет ли еще выступить за сборную России: «Да я уже все. Есть много классных хоккеистов, которые играют намного сильнее. Им надо пожелать удачи»
вчера, 19:56
Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Клод Лемье покончил с собой. Ему было 60 лет (TMZ Sports)
вчера, 19:31
Ко всем новостям
Последние новости
Есмантович о Нестерове: «У Никиты никогда не было желания уйти из ЦСКА. Провели с ним переговоры, сделали предложение»
вчера, 21:40
Морозов про отмену Кубка Открытия: «Не все считают это мероприятие статусным, многие игроки не фотографируются с кубком. Если в будущем появится музей КХЛ, поместим его туда»
вчера, 21:28
Швейцария победила Швецию (3:1) в 1/4 финала и вышла в полуфинал домашнего ЧМ-2026
вчера, 21:12
Воробьев о ЧМ-2026: «Играют команды, которые не должны там выступать, если бы были россияне и белорусы. Турнир начинает быть интересным только с полуфиналов»
вчера, 20:36
Радулов о ЧМ по футболу: «Буду болеть за испанцев. Ну или за Аргентину. Хочу такой финал»
вчера, 20:28
Каменский о смерти Клода Лемье: «Видел его в декабре, когда мы праздновали 30-летие победы «Колорадо» в Кубке Стэнли. Он был вполне здоровым, веселым. Обидно, хороший игрок»
вчера, 19:59
Ротенберг о смерти Клода Лемье: «Скорбная новость. Он оставил большой след в мировом хоккее. Светлая память»
вчера, 19:43
Морозов о Кубке Первого канала: «Не возвращались к идее вернуть команду из легионеров. От ФХР не было никаких сообщений в этом году. Пока не знаем, где будет проходить турнир»
вчера, 19:34
Агент Замулы о переходе прав на игрока в КХЛ к ЦСКА: «Егор готовится играть в НХЛ, переговоров ни с кем нет»
вчера, 14:55
Мачулин остается в «Сочи». Договор – на год
вчера, 13:57
Рекомендуем