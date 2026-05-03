843

⚡️ «Ак Барс» выиграл серию с «Металлургом» (4-1) и вышел в финал Кубка Гагарина

В Кубке Гагарина продолжается стадия 1/2 финала.

«Металлург» уступил «Ак Барсу» (3:4 ОТ) в пятом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

«Ак Барс» выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в финал.

Кубок Гагарина

Полуфинал

Счет в серии: 1-4

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Календарь Кубка Гагарина

Статистика Кубка Гагарина

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?424 голоса
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoМеталлург Мг
результаты матчей
logoАк Барс
logoКХЛ
843 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Не ругайте Разина, Квартальнова после проигрыша, они наши отечественные крутые тренера, очень рад , что они есть, делают нашу лигу сильной и интересной. Одни из сильнейших, скоростных команд в КХЛ они создали. Просто Ак барс в этом году на удивление ( сам не верил изначально) показывает реально сильные свои стороны.
Ответ Иммонен
Не ругайте Разина, Квартальнова после проигрыша, они наши отечественные крутые тренера, очень рад , что они есть, делают нашу лигу сильной и интересной. Одни из сильнейших, скоростных команд в КХЛ они создали. Просто Ак барс в этом году на удивление ( сам не верил изначально) показывает реально сильные свои стороны.
100%
Ответ Иммонен
Не ругайте Разина, Квартальнова после проигрыша, они наши отечественные крутые тренера, очень рад , что они есть, делают нашу лигу сильной и интересной. Одни из сильнейших, скоростных команд в КХЛ они создали. Просто Ак барс в этом году на удивление ( сам не верил изначально) показывает реально сильные свои стороны.
Поддерживаю
Казань, поздравляю с финалом! С удовольствием буду болеть за вас в финале!
Ответ guizzy
Казань, поздравляю с финалом! С удовольствием буду болеть за вас в финале!
Спасибо большое 🤗
Как всегда за родной Ак Барс!!!
За хорошую игру.
Ответ Tina
Как всегда за родной Ак Барс!!! За хорошую игру.
Как всегда за родной Металлург!!!
За хорошую игру!!!!😉
Ответ Олег
Как всегда за родной Металлург!!! За хорошую игру!!!!😉
🤗👏
5 из 5 овертаймов, 7 из 7 домашних игр. Лучшая атака по забитым - кто бы там в финал не вышел, могут надувать щеки, но 2 фаворитов мы уже выбили, 3й на очереди
Ответ MaaRek
5 из 5 овертаймов, 7 из 7 домашних игр. Лучшая атака по забитым - кто бы там в финал не вышел, могут надувать щеки, но 2 фаворитов мы уже выбили, 3й на очереди
Ак Барс себя хорошо чувствует когда его фаворитом не считают))
Ответ MaaRek
5 из 5 овертаймов, 7 из 7 домашних игр. Лучшая атака по забитым - кто бы там в финал не вышел, могут надувать щеки, но 2 фаворитов мы уже выбили, 3й на очереди
Да но и Кубка пока нет тоже.
Лучшая атака в лиге, преимущество своей площадки, благословение от судей, фанфары от именитых экспертов, душевные комментаторы, интеллигентные пресс-конференции и многое другое идет в забвение!
Ак Барс с солидной победой! Мы вышли первые в финал и ждем соперника! Спасибо Магнитогорску за серию! Вперед Казанский Ак Барс!
Ак барс спасибо!!! Порадовали !! Признаться честно смотрю только плейоф ,больше люблю футбол и смотрю матчи рубина.. но!!! Насколько же другие эмоции в хоккее, скорости,организация матчей, уровень трансляций и главное болельщики! Даже здесь в комментариях всегда адекватные люди , с уважением друг к другу, с хорошей аналитикой в отличии от болельщиков футбольных))
Даже завидую по доброму людям которые воочию могут поддерживать с трибун родную команду плечом к плечу с родными и друзьями, после матчей обсуждать перепетии игры и делиться переживаниями!! Мне из солнечного Краснодара остаётся только порадоваться за земляков! Ак барс алга!!! Дай бог вернусь на родину и схожу на хоккей!
А ведь скажи посреди сезона что АкБ в финале... Да никто не поверил бы,
Самый прикол что ведь вышли то заслуженно, не просто на лаки.
А Магнитка... Получается что если бы не два подарка в первом и втором, кто знает... Может быть во втором бы отлетели попав на какое-нибудь ЦСКА(не в обиду фанатам Магнитки, просто мнение).
Набоков это мем. За два сезона превратился в полнейшую тыкву
Ответ noyneim
А ведь скажи посреди сезона что АкБ в финале... Да никто не поверил бы, Самый прикол что ведь вышли то заслуженно, не просто на лаки. А Магнитка... Получается что если бы не два подарка в первом и втором, кто знает... Может быть во втором бы отлетели попав на какое-нибудь ЦСКА(не в обиду фанатам Магнитки, просто мнение). Набоков это мем. За два сезона превратился в полнейшую тыкву
Поэтому я рад бронзе))
Помните как в сентябре Салават с Ак Барсом играли находясь на последних позициях? И как ругали Гатиятуллина тогда )
Опять прощают магнитку судьи, уже не первый раз после свистка бросают
Ответ MaaRek
Опять прощают магнитку судьи, уже не первый раз после свистка бросают
да, провокаторы мелкие,бросил после сирены и спрятался за судьями,у Магнитке к слову не единого меньшинства пока,хотя моментов чтобы удалить было достаточно,учитывая за что удалили Сафонова
Ответ Домингес Казань
да, провокаторы мелкие,бросил после сирены и спрятался за судьями,у Магнитке к слову не единого меньшинства пока,хотя моментов чтобы удалить было достаточно,учитывая за что удалили Сафонова
Разобрался , все знаешь..Смешной
Теперь по фактам:

- Ак Барс здорово защищался
- Брал все толкотню около бортов
- Выигрывал 80% вбрасываний
- Билялов тащил
- Лидера Ак Барс забивали в нужные моменты
- Неожиданно забивали Кателевский, Пустозеров, Дыняк и даже, прости хоспаде, Денисенко

В целом, абсолютно заслуженно! Браво!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ак Барс» победил «Металлург» в матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина – 4:1. Казанцы ведут 3-1 в противостоянии
1 мая, 14:35
Кубок Гагарина. «Ак Барс» победил «Металлург» в 3-м матче 1/2 финала
29 апреля, 18:48
Кубок Гагарина. «Металлург» победил «Ак Барс» во 2-м матче серии 1/2 финала
27 апреля, 16:31
Кубок Гагарина. «Ак Барс» победил «Металлург» в первом матче серии 1/2 финала
25 апреля, 13:25
Рекомендуем
Главные новости
Станковен – главный претендент на «Конн Смайт» по версии Sportsnet, Хьюз – 2-й, Лакомб – 3-й, Макар – 4-й, Андерсен – 5-й
сегодня, 09:50
Журналист Симмонс о Чайке: «От экспертов прозвучали такие слова, как «мошенник», «обманщик», «торговец». Глава «Торонто» ответил: «Уверен в правильности назначения»
сегодня, 09:34
Токкет о 0-2 в серии с «Каролиной»: «Филадельфию» уже хоронили, но мы выбрались. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Горжусь ими»
сегодня, 09:18
Форвард «Салавата» Ремпал: «В Россия традиционный образ жизни, люди дорожат семьями – это приятно видеть. Получаю удовольствие от жизни здесь, нравится местная культура»
сегодня, 08:54
Каменский о Кубке Гагарина: «В плей-офф то судейство, которое нужно. Нельзя пропускать явной грубости, но нужно давать бороться. Судьи дают играть»
сегодня, 08:30
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Литва сыграет с Японией, Украина – с Францией, Казахстан против Польши
сегодня, 07:50
Кенневилл о победном голе «Вегаса» в 1-м матче серии: «Там был явный проброс. Не согласен с судьями, решение меня очень разозлило. Я не получил никаких объяснений»
сегодня, 07:30Видео
Драфт-лотерея НХЛ начнется 6 мая в 02:00. Лучшие шансы на общий 1-й выбор у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%)
сегодня, 06:55
Рябыкин про 2 гола «Локомотива» на 60-й минуте: «Чудо на льду! Буше не почувствовал угрозу, это передалось команде. «Авангард» не окрысился, пошел академизм, пробросы»
сегодня, 05:58
Дорофеев сделал 1-й ассист в текущем плей-офф – пас Барбашеву на победный гол в 1-м матче серии с «Анахаймом». У Павла 4+1 в 7 играх
сегодня, 04:55Видео
Ко всем новостям
Последние новости
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Румыния победила Южную Корею, Испания играет с Нидерландами, Китай против Эстонии
58 минут назадLive
Дмитрий Рябыкин: «Прессе удалось съесть «Металлург». Игра команды практически не обсуждалась, все внимание уделялось не игрокам, а абсолютно нехоккейным моментам»
сегодня, 09:08
Фетисов о том, что Овечкин не получит «Билл Мастертон Трофи»: «Александру уже не надо бороться за такого рода призы. Самый большой приз – следующие 11 голов в НХЛ»
сегодня, 08:42
Торторелла о том, что судьи не зафиксировали проброс перед победным голом «Вегаса» в 1-м матче серии с «Анахаймом»: «Я этого не видел, мне закрыли обзор. Не знаю, что сказать»
сегодня, 07:45Видео
Марнер о 3:1 с «Анахаймом»: «Не думаю, что кто-то в «Вегасе» доволен этой победой. Мы вообще не показали свою игру»
сегодня, 07:15
«Каролина» – 5-я команда за последние 17 лет, начавшая плей-офф НХЛ с 6 побед подряд. Из четырех предыдущих ни одна не выиграла Кубок Стэнли
сегодня, 06:35
Сундин встретится с Мэттьюсом в ближайшее время: «Он прекрасный лидер и суперзвезда. Надеемся, что Остон будет полон решимости вести «Торонто» за собой и на следующем этапе»
сегодня, 06:20
Барбашев набрал очки в 7 подряд матчах плей-офф НХЛ – 2-й результат в истории «Вегаса». Рекорд у Маршессо (10 игр)
сегодня, 05:46
«Айсбэрен» стал чемпионом Германии в 5-й раз за 6 лет, начав плей-офф с 6-м посевом. Британец Кирк забил решающий гол в финале с «Мангеймом»
сегодня, 05:46
Лакомб из «Анахайма» набрал 10 очков в плей-офф за 7 игр и повторил рекорд НХЛ для защитников. Он достиг этой отметки быстрее всех в истории клуба, обогнав Карию
сегодня, 05:22
Рекомендуем