  • НХЛ. «Эдмонтон» разгромил «Лос-Анджелес» – 8:1, «Каролина» одолела «Тампу», «Питтсбург» победил «Нью-Джерси», «Миннесота» обыграла «Колорадо»
НХЛ. «Эдмонтон» разгромил «Лос-Анджелес» – 8:1, «Каролина» одолела «Тампу», «Питтсбург» победил «Нью-Джерси», «Миннесота» обыграла «Колорадо»

В регулярном чемпионате НХЛ проходят очередные матчи.

В регулярном чемпионате НХЛ «Тампа» уступила «Каролине» (4:5), «Питтсбург» победил «Нью-Джерси» (4:1), «Колорадо» проиграл «Миннесоте» (2:5), «Лос-Анджелес» был разгромлен «Эдмонтоном» (1:8).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’’
Сейчас самое время Кучерову выходить на первое место по очкам

Еще раз для хейтеров, таких как Вася, Аналио, Соня, и прочих, которые не совсем понимают реальность

Очки в среднем за матч в этом сезоне
Кучеров 1.81
Маккиннон 1.69
Макдевид 1.66

Кол-во сыгранных матчей в сезоне
Кучеров 52
Маккиннон 55
Макдевид 59

Среднее игровое время за матч в сезоне
Кучеров 20:23
Маккиннон 22:11
Макдевид 23:06

Кучеров начиная с 1 января 2026 года, в среднем набирает 2.53 очка за матч (17игр - 43 очка (12+31) +20 полезность

Макдевид с 1 января 2026 года, в среднем набирает 1.56 очка за матч (18 игр - 28 очков (10+18) +11

Маккиннон с 1 января 2026 года, в среднем набирает 1.44 очка за матч (16 игр - 23 очка (6+17) -3

За последние 40 игр у Кучерова 80 очков (23+57) +36 полезность (ровно 2 очка за матч)
Ответ paha
Зверь, похоже вышел на охоту, на Маков.
Ответ paha
Есть чувство, что с 1 января не просто показатели за отрезок времени, а новая планка Кучерова. Не удивлюсь, если дальше он будет стабильно набирать 2+ в среднем за игру. Как долго, вопрос.
Как расцвел Лос Анжелес при Панарине!
Ответ Лига Мастеров
Как расцвел Лос Анжелес при Панарине!
Тоже смотрел и думал - он как-будто не уезжал никуда, родная атмосфера.
Все таки правильно переехал Панарин, лететь после апреля на пляж и рыбалку далеко не придется)))
Всем адептам, что забивать в пустые ворота - это очень легко, смотреть на Свечникова и Каролину, которые 5 раз за минуту не смогли попасть в пустые ворота Тампы
Ответ TurboX
Всем адептам, что забивать в пустые ворота - это очень легко, смотреть на Свечникова и Каролину, которые 5 раз за минуту не смогли попасть в пустые ворота Тампы
болди мастер класс показывал сегодня
Кучу 5 очков , Панаре 3 , Тампе победы!
Ответ Александр Борисов
Кучу 5 очков , Панаре 3 , Тампе победы!
почти
Ахах, ЛАК начал борьбу за лотерею драфтов)
В личном противостоянии с Демидовым Шефер забирает Колдер
Ответ Zapkov Konstantin
В личном противостоянии с Демидовым Шефер забирает Колдер
Особенно с учетом того, что он забивной.
Эпично Каролина в пустые пыталась забить.
Кросби с воза кобыле легче
Ответ ovi1000
Кросби с воза кобыле легче
Ну это давно не новость )

https://images4.imagebam.com/5e/0e/0b/ME1AYJXW_o.jpg
