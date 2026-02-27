НХЛ. «Эдмонтон» разгромил «Лос-Анджелес» – 8:1, «Каролина» одолела «Тампу», «Питтсбург» победил «Нью-Джерси», «Миннесота» обыграла «Колорадо»
В регулярном чемпионате НХЛ проходят очередные матчи.
В регулярном чемпионате НХЛ «Тампа» уступила «Каролине» (4:5), «Питтсбург» победил «Нью-Джерси» (4:1), «Колорадо» проиграл «Миннесоте» (2:5), «Лос-Анджелес» был разгромлен «Эдмонтоном» (1:8).
НХЛ
Регулярный чемпионат
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’’
Еще раз для хейтеров, таких как Вася, Аналио, Соня, и прочих, которые не совсем понимают реальность
Очки в среднем за матч в этом сезоне
Кучеров 1.81
Маккиннон 1.69
Макдевид 1.66
Кол-во сыгранных матчей в сезоне
Кучеров 52
Маккиннон 55
Макдевид 59
Среднее игровое время за матч в сезоне
Кучеров 20:23
Маккиннон 22:11
Макдевид 23:06
Кучеров начиная с 1 января 2026 года, в среднем набирает 2.53 очка за матч (17игр - 43 очка (12+31) +20 полезность
Макдевид с 1 января 2026 года, в среднем набирает 1.56 очка за матч (18 игр - 28 очков (10+18) +11
Маккиннон с 1 января 2026 года, в среднем набирает 1.44 очка за матч (16 игр - 23 очка (6+17) -3
За последние 40 игр у Кучерова 80 очков (23+57) +36 полезность (ровно 2 очка за матч)
https://images4.imagebam.com/5e/0e/0b/ME1AYJXW_o.jpg