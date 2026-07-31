Быков о решении ИИХФ: «Политика в очередной раз сделала свое грязное дело. Очень обидно за российских хоккеистов»

Быков высказался о решении ИИХФ продлить отстранение России.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о решении ИИХФ продлить отстранение национальных команд от международных турниров.

«Россия не сыграет на ЧМ-2027 по хоккею? К сожалению, политика в очередной раз сделала свое грязное дело. Я надеялся на то, что большие хоккейные чиновники стали благоразумными, но они все еще очень зависимы от политики.

Мне очень обидно за российских хоккеистов. Они снова не смогут сыграть на крупном международном турнире.

Сильно расстроен из-за того, что политические моменты снова вмешиваются в спорт», – заявил Быков .

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