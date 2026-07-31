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Быков о решении ИИХФ: «Политика в очередной раз сделала свое грязное дело. Очень обидно за российских хоккеистов»
Быков высказался о решении ИИХФ продлить отстранение России.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о решении ИИХФ продлить отстранение национальных команд от международных турниров.

«Россия не сыграет на ЧМ-2027 по хоккею? К сожалению, политика в очередной раз сделала свое грязное дело. Я надеялся на то, что большие хоккейные чиновники стали благоразумными, но они все еще очень зависимы от политики.

Мне очень обидно за российских хоккеистов. Они снова не смогут сыграть на крупном международном турнире.

Сильно расстроен из-за того, что политические моменты снова вмешиваются в спорт», – заявил Быков.

Хоккеистов не допустили на ЧМ, несмотря на рекомендации МОК. Идем в суд

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
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logoЧМ по хоккею
logoСборная России по хоккею с шайбой

Комментарии

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Я всё понимаю. и все коменты.
Но!!!
Тут просто идёт полное ОПУЩЕНИЕ, НАГИБАТЕЛЬСТВО, России. Как хотите так и называйте. Я был в этом году на тренерском симпозиуме ИИХФ.
Чехи, Словаки, Финны, Шведы, Украинцы, Французы, ну и Швейцарцы так как это было в Цурихе... Разговаривал с тренерами из Канады ну и с другими тоже, все в один голос говорили мне, надо возвращать Россию.
Почему играет Америка? Израиль? Говорили даже про ту же Украину, бомбят Россию? да, тоже тогда Бан... Почему отстранили только Россию и Беларусь?!!!
Никто не понимает....
Понятно что хоккейные тренера не на самой верхушке!!!
Жаль!!!
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