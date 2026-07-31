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Защитник «Торпедо» Брики о Кросби: «Невероятный человек и великий лидер. Когда видишь его, теряешь дар речи»
Защитник «Торпедо» Брики о Кросби: невероятный человек и великий лидер.

Новичок «Торпедо» Скутер Брики поделился мнением о Сидни Кросби. 27-летний защитник провел два сезона за фарм «Питтсбурга» в АХЛ – «Уилкс-Бэрри».

– Если говорить про «Питтсбург», вы общались с кем-то из первой команды? У вас была возможность стать частью команды НХЛ в этом сезоне или в прошлом?

– Конечно, я много раз лично общался с тренерами «Питтсбурга», во время тренировочных лагерей, иногда приезжал туда летом, чтобы и потусоваться в приятной компании, и немного потренироваться. Особенный момент – когда удалось встретить Сидни Кросби и Евгения Малкина, я немного пообщался с ними.

Они одни из самых удивительных людей в мире, из тех, кого я встречал, просто по тому, как они ведут себя, как приходят на каток каждый день работать и становиться лучше и как они требуют ответственности от других, но прежде всего – от самих себя.

Это было невероятно видеть своими глазами. Они поднимали уровень тренировок каждый день, одним своим присутствием. Это что-то особенное – быть частью такой команды.

– Слышал, что Сидни Кросби делает личные подарки всем ребятам в организации «Питтсбурга», даже тем, кто не играл в НХЛ. У вас был личный подарок от Сидни? Что это было?

– Это было во время летнего лагеря, когда он был там. Когда видишь Сида, то первая реакция – просто теряешь дар речи. Он подходит сам и говорит: слушай, я знаю, кто ты. Это забавно и уникально одновременно.

Нет, знаете, он просто невероятный человек. Я зашел с ним в раздевалку, он представился, и мы поболтали около 20 минут, он вручил мне презент от себя. Он такой же, как все, просто отличный человек и великий лидер. Настоящий канадский капитан, – сказал Брики.

Защитник «Торпедо» Брики: «Мне не давали шанса показать себя в НХЛ, но я приезжаю в КХЛ с уверенностью. Хочу быть жестким, неудобным для соперника игроком»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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